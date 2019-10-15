کشف دام قاچاق در بهار/ ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان همدان، فرمانده انتظامی شهرستان بهاراز کشف ۱۳راس گاو قاچاق و فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بزرگعلی نوری گفت: ماموران انتظامی پاسگاه حسین آباد شهرستان بهار حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: طی بازرسی از این خودرو، ۱۳ راس گاو قاچاق و فاقد مجوز کشف و یک متهم در این خصوص با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهار با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش دام های کشف شده، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، گفت: قاچاق کالا به تولیدات داخلی کشور ضربه مستقیم می‌زند و از تمام مردم تقاضا می‌شود، هر گونه اخبار در خصوص کالای قاچاق را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان از کشف ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز در همدان خبر داد.

سردار بخشعلی کامرانی صالح گفت: در پی گزارشات مردمی مبنی بر وجود یک تانکر سوخت قاچاق در زمین های کشاورزی یکی از روستاهای شهر همدان، بررسی موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: پس از اطمینان از صحت موضوع در بازدید ماموران از این محل، یک تانکر حامل ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مجوز که به طرز ماهرانه ای در زیر زمین کشاورزی مخفیانه دپو شده بود کشف شد.

سردار کامرانی صالح بیان کرد: پس از حضور کارشناسان شرکت نفت با استفاده از دستگاه کف کش، گازوئیل موجود به تانکرهای شرکت نفت منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به این که تلاش برای شناسایی مالک زمین کشاورزی و متهمان این پرونده ادامه دارد، گفت: پلیس با تمام توان و به کارگیری حداکثری امکانات خود با پدیده شوم قاچاق مبارزه خواهد کرد.