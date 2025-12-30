  1. استانها
کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مردم البرز وجود ندارد

کرج-استاندار البرز با تأکید بر اولویت معیشت مردم در سیاست‌های دولت، از تأمین مناسب کالاهای اساسی و ذخایر کافی مایحتاج ضروری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه سه‌شنبه در جلسه تنظیم بازار استان البرز که با حضور مدیران و دستگاه‌های مرتبط در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در حوزه اقلام ضروری مردم وجود ندارد و وضعیت بازار به‌صورت مستمر رصد و مدیریت می‌شود. دولت همواره بر موضوع معیشت مردم تأکید ویژه داشته و کنترل، نظارت و تأمین به‌موقع نیازهای ضروری جامعه از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: جلسات تنظیم بازار به‌صورت منظم و با همین رویکرد برگزار می‌شود و مدیران حوزه‌های مرتبط گزارش‌های لازم را ارائه می‌دهند. خوشبختانه در حال حاضر در خصوص مایحتاج مردم هیچ مشکلی وجود ندارد و انبارهای ذخیره دولتی استان مملو از کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه است.

استاندار البرز با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی گفت: اقلامی مانند برنج و شکر که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تأمین می‌شود، به میزان کافی و حتی در سطح ذخایر سالیانه در انبارهای استان موجود است. همچنین برنج دولتی در سطح فروشگاه‌ها توزیع شده و سهمیه جدید ۱۳۰۰ تنی برنج نیز در حال توزیع در استان است.

عبداللهی ادامه داد: امروز در این جلسه به‌طور ویژه موضوع گوشت قرمز و گوشت گرم مورد بررسی قرار گرفت. در فروشگاه‌های شهرداری، تعاونی‌های دولتی و حتی بازار آزاد، گوشت به‌وفور موجود است و تمرکز اصلی جلسه بر مدیریت و کنترل قیمت‌ها بود.

وی خاطرنشان کرد: مقرر شد از هفته آینده جهاد کشاورزی با همکاری تعاونی دامداران به‌صورت جدی‌تر وارد موضوع تنظیم بازار گوشت شود و با تمهیدات پیش‌بینی‌شده، زمینه کاهش قابل‌توجه قیمت گوشت فراهم شود.

استاندار البرز در پایان گفت: پس از گذشت یک بازه زمانی حدود یک هفته تا ۱۰ روز، گزارش جامع‌تری از میزان تأمین، توناژ مصرف و وضعیت قیمت گوشت قرمز به مردم شریف استان البرز ارائه خواهد شد تا از نزدیک در جریان اقدامات انجام‌شده قرار گیرند.

