رضایی فاضل: ۱۹ هزار تُن نهاده در شیروان توزیع شد

رجب رضایی فاضل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت معیشت دامداران عشایری ۱۹ هزار تُن نهاده شامل ۱۵ هزار تُن جو و ۵ هزار تُن کنسانتره توزیع شد.
وی گفت: این مقدار نهاده برای دام سبک و سنگین اختصاص یافته و با توزیع منظم بخشی از نیازهای خوراک دام عشایر تأمین میشود.
رضایی فاضل در ادامه بیان کرد: حمایت از عشایر باتوجه به خشکسالیهای اخیر و کمبود علوفه طبیعی از تلفات دامها جلوگیری کرده و معیشت عشایر را پایدار میکند.
وی با اشاره به نقش و سهم عشایر در تولید گوشت و لبنیات کشور افزود: حفظ تولید پروتئین کشور به امنیت غذایی کل کشور کمک زیادی میکند.
