۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۰۸

رضایی فاضل: ۱۹ هزار تُن نهاده در شیروان توزیع شد

شیروان_ مدیر عامل شرکت عشایری از توزیع ۱۴ هزار تُن جو و ۵ هزار تُن کنسانتره بین عشایر شیروان خبر داد.

رجب رضایی فاضل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی و تقویت معیشت دامداران عشایری ۱۹ هزار تُن نهاده شامل ۱۵ هزار تُن جو و ۵ هزار تُن کنسانتره توزیع شد.

وی گفت: این مقدار نهاده برای دام سبک و سنگین اختصاص یافته و با توزیع منظم بخشی از نیازهای خوراک دام عشایر تأمین می‌شود.

رضایی فاضل در ادامه بیان کرد: حمایت از عشایر باتوجه به خشکسالی‌های اخیر و کمبود علوفه طبیعی از تلفات دام‌ها جلوگیری کرده و معیشت عشایر را پایدار می‌کند.

وی با اشاره به نقش و سهم عشایر در تولید گوشت و لبنیات کشور افزود: حفظ تولید پروتئین کشور به امنیت غذایی کل کشور کمک زیادی می‌کند.

