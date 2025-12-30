آقاجان پور: شگفتانه های ایران در حوزه دفاعی هنوز به کار گیری نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ضیا الدین آقاجان پور سه شنبه شب در مراسم گرامیداشت یوم الله نهم دی ماه و ششمین سالگرد علمدار ولایت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که در مسجد اعظم اهواز برگزار شد، اظهار کرد: امشب توفیق یافتم در مراسم گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت و همچنین ششمین سالگرد سردار محبوب دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی در خوزستان و شهر اهواز حضور پیدا کنم تا از حماسه بزرگی که در روز نهم دی خلق شد سخن بگویم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع گفت: روز نهم دی، میلیون‌ها انسان از زن و مرد، پیر و جوان با هر رنگ، نژاد و زبان در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند، مشت‌های خود را گره کرده و علیه دشمنان اسلام قران و ولایت شعار می‌دادند؛ حمایت، پیروی و بیعت مجدد با ولایت و ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای را اعلام کردند.

وی با اشاره به سیل عظیم مردم در شهرهای مختلف کشور، افزود: مردم دیدند دشمنان عمو خیمه اسلام را هدف قرار دادند تا ولایت را بزنند اما مردم ما به پیامبر و اهل بیت پیامبر، به ولایت و امامت عشق می‌ورزند زیرا اساس دین با ولایت است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه با ولایت دین کامل و نعمت تمام می‌شود، تصریح کرد: خداوند از این دینی که ولایت در آن باشد راضی است، دینی که در آن ولایت و امامت نباشد، همچون اسلامی که در برخی کشورهای اسلامی وجود دارد، خداوند از این دین و اسلام راضی نیست.

حجت الاسلام آقاجان پور با اشاره به حضور گسترده مردم و به صحنه آمدنشان در روز نهم دی، اظهار کرد: آن روز دریای خروش جمعیت تشکیل شد، همه آمدند از ولایت دفاع کنند، دشمنان مأیوس شدند زیرا فکر می‌کردند با زدن ولایت و امامت، کار نظام اسلامی تمام است چون اگر ولایت نباشد اسلام ناب محمدی و اسلام علوی معنا پیدا نمی‌کند.

دشمنان با ولایت و امامت مشکل دارند

به گفته وی، دشمنان با نماز و روزه گرفتن ما مشکل ندارند اما با ولایت و امامت و با رهبر معظم انقلاب مشکل دارند زیرا اگر ولایت و امامت باشد اجازه نمی‌دهند تا مستبدان بر امت اسلامی سلطه جویی کنند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه انقلاب ما و نظام جمهوری اسلامی بر اساس منطق قرآن شکل گرفته است، تاکید کرد: خداوند هرگز اجازه نمی‌دهد کافران و زورگویان بر مؤمنان سلطه یابند؛ مردم ما با انقلاب خود، نظام ۲۵۰۰ ساله ستم شاهی را سرنگون کردند و جمهوری اسلامی را بنا نهادند. همین حقیقت، دشمنان را خشمگین کرده است.

حجت الاسلام آقاجان پور بیان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا آشکارا می‌گوید مشکل ما با ایران این است که ایران حرف ما را گوش نمی‌کند. آنان می‌خواهند ایران به دوران گذشته بازگردد؛ زمانی که حاکمان ایران غلامان حلقه‌به‌گوش آنان بودند و دیکته‌هایشان را اجرا می‌کردند.

وی اضافه کرد: امروز، چون ایران دیگر آن دوران را پشت سر گذاشته و استقلال خود را حفظ کرده است، دشمنان دست به تحریم‌های ظالمانه و توطئه‌های گوناگون می‌زنند تا این ملت را به زانو درآورند اما ملت ما ایستاده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه امروز دو نگاه وجود دارد، گفت: یک نگاه این است که می‌گویند اگر بخواهیم دشمنان با ما کاری نداشته باشند باید تسلیم شویم، سر در برابر آنان خم کنیم تا دست از سر ما بردارند. اما نگاه دیگر می‌گوید هرگز و هرگز نباید تسلیم زورگویی‌های دشمنان شد.

به گفته حجت‌الاسلام آقاجان پور، امروز پیام امام حسین و حسینیان از مسجد اعظم اهواز به جهانیان و دشمنان این است که تهدید نکنید، عربده کشی نکنید.

وی عنوان کرد: رئیس جمهور فاسد اخلاق آمریکا ملت ایران را تهدید می‌کند اگر حرف ما را گوش نکنید به شما حمله نظامی می‌کنیم، می‌گوید فناوری هسته‌ای نداشته باشید زیرا ما قدرت داریم و می‌گوئیم باید تسلیم شود، اما ما هرگز و هرگز تسلیم خواسته‌های نامشروع دشمنان نمی‌شویم؛ در مقابل دشمنان می‌ایستیم و مقاومت می‌کنیم.

نیروهای مسلح در اوج

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع اظهار کرد: امروز به عنوان سرباز و نماینده مقام معظم رهبری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح این نکته را می گویم که امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار هستند.

حجت الاسلام آقاجان پور با اشاره به دوران جنگ افزود: زمانی که دشمنان جنگ را بر ما تحمیل کردند، به شهرها و مناطق مسکونی حمله کردند، مردان و زنان و کودکان بی‌گناه ما را با بمب و موشک قطعه قطعه کردند، ملت ما برای دفاع، سلاح لازم نداشت؛ حتی به تعبیر مقام معظم رهبری، «سیم خاردار» هم به ما نمی‌دادند اما امروز وضعیت تغییر کرده با همت نخبگان، دانشمندان و جوانان ما، امروز به جایی رسیده‌ایم که موشک‌های کوتاه برد، میان برد و بلند برد تولید می‌کنیم. در وعده‌های صادق یک، دو و سه شاهد بودید سرزمین‌های اشغالی را موشک باران کردیم.

وی با بیان اینکه تصور دشمن این بود ما در یک هفته دچار فروپاشی می‌شویم، تصریح کرد: دانشمندان، نخبگان، فرماندهان ما و مناطق مسکونی ما را زدند، مردمان ما قطعه قطعه شدند زیرا می‌گفتند ما زیر بار زورگویی‌های ظالمان و مستکبران نمی‌رویم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع تاکید کرد: استقلال و عزت ما این است که روی پای خود بایستیم، امروز می گویم دشمنان دچار خطای محاسباتی نشوند، غلط اضافی نکنند، بخشی از تسلیحاتی که به کار بردیم قسمت کوچکی از توانمندی‌های نظامی و دفاعی کشور بود و شگفتانه های ایران در حوزه دفاعی کشور هنوز بکار گیری نشده است.

حجت الاسلام آقاجان پور بیان کرد: ما قوی هستیم، ایران اسلامی قوی است و ایران حسین (ع) انشالله تا ابد پیروز است.

وی ضمن گرامیداشت یاد شهیدان اظهار کرد: آنها از جان خود گذشتند تا قرآن، ایران، عزت، شرف و ناموس این کشور بماند. جای جای این استان و سرزمین خاطره شهیدان و به خاک و خون خفتگان است، آنها از جان خود گذشتند تا روی پای خود بایستیم.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه در خوزستان ۱۵۰ هزار شهید از استان‌های مختلف کشور به شهادت رسیدند، ادامه داد: ۲۴ هزار شهید خوزستانی ،۳۷ هزار جانباز و دو هزار و ۷۵۰ نفر آزاده داریم؛ ما خون دادیم و این افتخار را داریم برای اولین بار در جنگ‌های ایران اجازه ندادیم یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمن باقی بماند.

حجت‌الاسلام آقاجان پور گفت: امروز کسانی که در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاده‌اند، در واقع در کنار قاتلان زنان و کودکان بی‌گناه قرار گرفته‌اند. ملت ایران این طوفان‌ها را از سرزمین خود بیرون کرده و اگر خواب بازگشت ببینند، مطمئن باشند که مردم ایران اجازه نخواهند داد.

حاج قاسم سلیمانی؛ محبوب دل‌ها

وی با اشاره به ششمین سالگرد شهید سلیمانی عنوان کرد: درود خدا بر سردار محبوب دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی؛ بزرگ‌مردی که برای دفاع از اسلام، قرآن، امت اسلامی و مظلومان شب و روز نداشت. او به جایی رسید که محبوب قلب‌ها شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع به شهادت حاج قاسم در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: آن روز میلیون‌ها جمعیت نه تنها از تهران و ایران بلکه عراق، کربلا و نجف پای تشییع جنازه او گریه می‌کردند.

حجت الاسلام آقاجان پور گفت: نوید می‌دهم که به حرمت خون شهیدان در ایران و خون شهدای مدافع حرم، مدافع امنیت و خون شهید حاج قاسم، شهید باکری، شهید رشید، اسماعیل هنیه، یحیی سنوار، سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت انشالله به زودی زود بینی ظالمان به خاک مالیده می‌شود.

وی ادامه داد: به زودی زود قدس شریف آزاد می‌شود، مسجدالاقصی آزاد می‌شود، ما و شما مردم به امامت ولی امر مسلمین امام خامنه ای در قدس شریف نماز می‌خوانیم و صبح پیروزی نزدیک است.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم در این مراسم که به مناسبت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با شعار حماسه نهم دی، تجلی انسجام ملی برگزار شد، شعارهای هیهات منّا الذلة، الله اکبر، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و … سر دادند.