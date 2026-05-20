به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت‌الله فاضلی عصر چهارشنبه در نخستین نشست شورای اداری شهرستان پاوه پس از انتصاب به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان، با تشریح هجمه‌های همه‌جانبه جبهه استکبار علیه معیشت و روان جامعه اظهار کرد: دشمنان مستکبر با تکیه بر محاسبات مادی خود تصور می‌کردند می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نظام اسلامی را دچار فروپاشی یا بحران‌های ساختاری کنند، اما حضور مقتدرانه و آگاهانه ملت در میدان، تمام نقشه‌ها و برآوردهای آنان را به بن‌بست رساند.

وی با تجلیل از مواضع حکیمانه و انقلابی حاج‌ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه، ایشان را شخصیتی صدیق، معتمد و امین برای منطقه اورامانات توصیف کرد و افزود: رابطه عاطفی و معنوی عمیقی میان امام جمعه پاوه و رهبر شهید انقلاب وجود داشت و اگرچه ضایعه شهادت امام امت برای جهان اسلام بسیار سنگین و جانسوز بود، اما وفاداری این مردم به نظام ثابت کرد که راه شهدا با صلابت بیشتری ادامه دارد.

رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پاوه با اشاره به جنگ ترکیبی و توطئه‌های دوقطبی‌سازی دشمنان خاطرنشان کرد: آرزوی تغییر یا تجزیه حکومت ایران امروز به برکت پایداری مردم به التماس مستکبران برای رهایی از باتلاق‌های خودساخته تبدیل شده است. متمایز بودن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با سایر حکومت‌ها در الگوی «ملت‌سازی بر محور ولایت و امامت» است؛ تا زمانی که امت گوش به فرمان امامت حرکت کند، هیچ طوفان و تهدیدی توان لرزاندن این دژ استوار را نخواهد داشت.

حجت الاسلام فاضلی با تبیین رسالت‌های فرهنگی خود در این منطقه مرزی تصریح کرد: پذیرش این مسئولیت در این شرایط خطیر آسان نبود و در ابتدا قصد داشتم پس از سال‌ها خدمت در مرکز استان، به فعالیت‌های پژوهشی بپردازم؛ اما اصالت فرهنگی، دین‌داری، ارادت به علما و اصالت انقلابی مردم شریف پاوه مرا ترغیب کرد تا با حضور در این سنگر، در کنار سایر مسئولان مطالبات و نیازهای حوزه فرهنگی جامعه را پیگیری کنم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری حماسه سوم خرداد و دیگر مناسبت‌های ملی به عنوان «ایام‌الله»، بر ضرورت جهاد تبیین برای نسل جوان تاکید کرد و گفت: دشمنان به دنبال مهندسی مجدد خاورمیانه بر اساس منافع خود بودند، اما خون پاک شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی و مقاومت ملت ایران تمام معادلات استکبار را دگرگون کرد؛ امروز نیز هر گامی که برای حل مشکلات معیشتی مردم و صیانت از جبهه حق برداشته شود، نوعی عبادت و جهاد بزرگ است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پاوه در پایان با تاکید بر لزوم تحول در مدیریت اداری، موفقیت کارگزاران را مشروط به سه اصل «دانستن، توانستن و خواستن» دانست و یادآور شد: یک مدیر انقلابی باید نسبت به تکالیف خود آگاهی عمیق داشته باشد، توانایی اجرایی را در خود تقویت کند و با اراده و انگیزه‌ای خالصانه پای لانچر خدمت به محرومان بنشیند؛ چرا که تحقق عدالت و رضایت الهی بدون مسئولیت‌پذیری مدیران متعهد ممکن نخواهد بود.