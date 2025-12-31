برگزاری نخستین جشنواره «روایت اعتکاف» در کردستان

بهزاد کیامهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جشنواره «روایت اعتکاف» با هدف ثبت و بازنمایی تجربههای معنوی، جمعی و هنری ایام اعتکاف در مساجد استان برگزار میشود و معتکفین میتوانند روایتهای فردی خود از این آئین معنوی را در قالب آثار رسانهای ارسال کنند.
وی افزود: این جشنواره در سه بخش عکاسی، فیلم و متن برگزار میشود. در بخش عکاسی، شرکتکنندگان باید حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۰ قطعه عکس از فضای معنوی، جمعی و هنری و لحظههای خاص اعتکاف ارائه دهند.
کیامهر ادامه داد: در بخش فیلم، آثار ارسالی باید در قالب فیلم یا کلیپ کوتاه با زمان ۳ تا ۵ دقیقه و با موضوع گزارش یا مراسم معنوی اعتکاف در مسجد تولید شود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کردستان با اشاره به بخش متنی جشنواره تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند دلنوشتهای ادبی درباره اتفاقات، حال خوب و نتایج معنوی اعتکاف که برای آنان رقم خورده است، در حداقل یک صفحه A4 ارسال کنند.
وی درباره جوایز جشنواره گفت: پس از بررسی اصالت آثار و رعایت ضوابط اعلامشده در هر بخش، به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا میشود که شامل ۴ میلیون تومان برای نفر اول، ۳ میلیون تومان برای نفر دوم و ۲ میلیون تومان برای نفر سوم خواهد بود.
به گفته کیامهر، مهلت ارسال آثار تا ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ تعیین شده و آثار باید از طریق شناسه @Resane_etekaf ارسال شوند.
گفتنی است؛ این جشنواره به همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان کردستان و ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار میشود.
