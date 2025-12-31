علی اکبری: فاز دوم روکش آسفالت راه روستایی شالکوه در رشت اجرایی شد

مهدی علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اجرای فاز نخست پروژه روکش آسفالت راه روستایی شالکوه به طول ۲.۵ کیلومتر، فاز دوم این عملیات در ادامه مسیر هم‌اکنون در حال اجراست.

وی افزود: با تکمیل فاز دوم این پروژه، کیفیت سطح راه و ایمنی تردد در این محور روستایی به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گیلان تصریح کرد: اجرای روکش آسفالت این مسیر با هدف بهبود شرایط عبور و مرور، افزایش دوام رویه راه و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه انجام می‌شود.

علی‌اکبری در پایان تأکید کرد: روکش آسفالت راه‌های روستایی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و پروژه راه روستایی شالکوه نیز در همین راستا تا تکمیل نهایی ادامه خواهد داشت.