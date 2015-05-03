به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی ظهر یکشنبه در جمع معتکفان ایلامی اظهار داشت: آیین اعتکاف یکی از مهمترین روزها برای پالایش روح انسان است و نسل جوان باید از این فرصت معنوی به خوبی استفاده کند.

وی بیان داشت: مراسم اعتکاف باعث نزدیکی جوانان به خدا و علاوه بر این باعث آرامش در زندگی می شود چراکه معتکفان مهمانان خدا هستند.

امام جمعه ایلام اظهار داشت: ایام اعتکاف فرصت دوری از هرگونه انحراف و نزدیکی به خداوند متعالی حاصل می شود.

حجت الاسلام لطفی عنوان کرد: اعتکاف یک عبادت الهی و همگانی است که همه می توانند در این برنامه معنوی حضور پیدا کنند و این مراسم مهم به عنوان مسیری برای توبه و بازگشت به معنویت است.

وی بیان داشت: ماه رجب دارای فضائل بی نظیری است و امیدوارم با دعا و نیایش و نماز اول وقت بتوانیم بهره کافی را از این ایام ببریم.