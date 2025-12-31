مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجت‌الاسلام صالح آقابابایی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری منصوب و جانشین حجت‌الاسلام سیدابوالقاسم کاظمی شد.

حجت‌الاسلام آقابابایی متولد ۱۳۶۱ در شهر بن، دارنده تحصیلات سطوح عالی و ۱۴ سال تحصیل دروس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، فارغ التحصیل سطح ۴ در رشته‌های مدیریت اسلامی و فقه و اصول و کارشناس ارشد اخلاق و تربیت است.

نگارش کتاب، پایان‌نامه و چندین مقاله علمی پژوهشی، برپایی کارگاه‌های آموزشی و کرسی‌های علمی در چهارمحال و بختیاری و قم، ۷ سال تدریس در حوزه علمیه و مرکز تخصصی مدیریت اسلامی قم، عضو گروه علمی تربیتی مدیریت اسلامی در سطوح ۳ و ۴، عضو گروه علمی مدیریت تدوین متون در حوزه علمیه از جمله فعالیت‌های علمی پژوهشی وی است.

مدیر مرکز تخصصی مدیریت اسلامی تدبیر و مدیر مرکز هدایت علمی تربیتی، مدیر مرکز پودمانی مدیریت مجتمع عالی در مجتمع عالی تربیت مدیر و مدرس، معاونت آموزش و پژوهش و مدیریت اندیشکده در بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، مسئول گروه اعزام مبلغ اوقاف به چهارمحال و بختیاری دبیر شورای راهبردی و معاون تبلیغ دفتر امام جمعه پردیسان، مدیر گروه تبلیغی تخصصی مدیریت اسلامی نور هدایت، مدیر گروه تبلیغی مرزبانان سیره فاطمی در استان چهارمحال و بختیاری از مهم‌ترین سوابق اجرایی حجت‌الاسلام آقابابایی در عرصه مدیریتی، فرهنگی و تبلیغی است.

یادآور می‌شود، آئین سنگرسپاری مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری امروز با حضور مسئولان کشوری و استانی در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار می‌شود.

پیش از این حجت‌الاسلام سیدابوالقاسم کاظمی به مدت یک سال و نیم مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بود.