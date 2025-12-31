حضور مردم در صحنه در گرو تبلیغ اثرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالحسن فاطمی صبح چهارشنبه در آئین سنگرسپاری مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در شهرکرد برگزار شد با تبریک سالروز ولادت جوادالائمه (ع) اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی نهادی است که برای تبلیغ اسلام و رساندن ندای حق و اسلام ناب به گوش انسانها تأسیس شد و در خدمت جامعه اسلامی قرار گرفت.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این سازمان در کنار روحانیت به تبلیغ و ترویج دین میپردازد، ادامه داد: تهیه سازوکار و زمینههای تبلیغ دین، اخلاق و احکام و حفاظت از انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از رسالتهای این نهاد است.
فاطمی با تصریح اینکه اسلام و تشیع زیربنای انقلاب است، بیان کرد: توجه دادن بندگان نسبت به مکتب جعفری، زمینهساز پایداری انقلاب و نظام مقدس است.
وی یادآور شد: نظام جمهوری اسلامی بر اساس اعتقادات مردم شکل گرفته و اگر این مردم دچار سوءتفاهمها و معضلات فکری و اجتماعی شده و تحت تأثیر وسوسهها و شیطنتهای دشمنان کینهتوز قرار گیرند و اعتقادات را کنار بگذارند، انقلاب تنها میماند.
امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه تبلیغ اثرگذار تضمین کننده حضور مردم در صحنه است، بیان کرد: مردم نیز با حضور در صحنههای مختلف پایداری اسلام و انقلاب اسلامی را تضمین میکنند.
فاطمی بیان کرد: سرنوشت نظام و انقلاب اسلامی با حضور مردم در صحنه پیوند خورده است لذا نهادهایی همچون تبلیغات اسلامی باید برای تحقق این مهم نهایت تلاش را داشته باشند.
تحقق ۱۱۲ درصدی اعتبارات تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در سال ۱۴۰۳
حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی در این آئین با اشاره به رویکردهای سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر بهرهمندی از ظرفیت استانها برای اعتلای فرهنگ، اظهار کرد: توجه به حوزههای علمیه و مجموعه مبلغان و روحانیون از دیگر رویکردهایی بود که دنبال کردیم.
مدیرکل سابق تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه از طرفینهای پیشران فرهنگی همچن طلبهمعلمان نیز بهره گرفته میشود، ادامه داد: تمرکززدایی فعالیتها از مرکز استان به شهرستانها از دیگر رویکردهایی است که با جدیت پیگیری شده است.
کاظمی تصریح کرد: سال گذشته میانگین تحقق اعتبارات سازمان تبلیغات کشور تا ۸۰ درصد بود و طی این مدت در استان چهارمحال و بختیاری ۱۱۲ درصد اعتبارات محقق شد. امسال نیز تا کنون، ۶۵ درصد اعتبارات محقق شده است.
وی در پایان با ابراز خرسندی از اینکه همه پروژهها فعال هستند، گفت: مبالغ تخصیص داده شده باعث به ثمر رسیدن این پروژهها شده است.
