آقابابایی: جهاد تبیین باید در کف میدان محقق شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین صالح آقابابایی شامگاه سه شنبه در دیدار دبیر و معاونین جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان در اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه این مجموعه رسالت پشتیبانی از کارهای در دست انجام و به دست گرفتن کارهای روی زمین مانده را بر عهده دارد، اظهار کرد: تبلیغات اسلامی هر چه ظرفیت دارد را در خدمت کارهای در دست انجام قرار می‌دهد و قرار نیست کار جدیدی آغاز کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با تأکید بر هم‌افزایی این مجموعه با جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، ادامه داد: تبلیغات اسلامی ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند به‌خط کند و هر کاری در هر زمینه که کف میدان انجام می‌شود، ما پشتیبانی می‌کنیم.

اهمیت کارهای میدانی

آقابابایی با اشاره به رصد میدانی برنامه‌های اعتکاف در سراسر استان در نخستین روزهای کاری در این اداره‌کل، بیان کرد: تمامی شهرستان‌ها را رفتیم و ضمن دیدار با ائمه جمعه، میدان را رصد کردیم و معتقدم که جهاد تبیین باید در کف میدان اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه همه ما برای دین و اسلام خدمت می‌کنیم، یادآور شد: انبیای الهی و ائمه اطهار (ع) همگی برای این دین آمدند و همه ما باید در یک جبهه باشیم و جبهه دوم یا موازی‌کاری معنایی ندارد؛ این دو مجموعه قطعاً یک کار دارند و لذا یک نگاه هم باید داشته باشند.

آقابابایی با تأکید بر اینکه همه ظرفیت تبلیغات اسلامی در اختیار جبهه فرهنگی قرار دارد، افزود: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که خیال ولی فقیه از این استان راحت باشد. مثلاً در زمان اغتشاشات باید با هم‌اندیشی، هر یک از مجموعه‌ها ظرفیت خودش را به میدان بیاورد و همگی ید واحد شویم تا قائله ختم به خیر شود.

خدمت صادقانه و متواضعانه برای جبهه انقلاب

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری خدمت صادقانه و متواضعانه را مورد تأکید قرار داد و افزود: تبلیغات اسلامی اولاً رسالت برداشتن کارهای بر زمین مانده را دارد و دوم اینکه وظیفه دارد راهبری نیروهای به‌خط را دست بگیرد و ظرفیت‌هایی را که هنوز متصل نشدند، فعال کند.

آقابابایی با تصریح اینکه تبلیغات اسلامی یاری‌گر هر مجموعه‌ای است که کار انجام می‌دهد، گفت: این اتحاد و وحدت، همدلی و هم‌افزایی و صمیمیت باید شکل بگیرد و این آمادگی از جانب مجموعه تبلیغات اسلامی وجود دارد که همه ظرفیت‌ها به میدان بیاید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به رسالت مهم تبلیغ، تأکید کرد: همه ما مأموریتی جز خدمت به دین و نظام اسلامی نداریم و هر ظرفیتی که داریم یا باید ایجاد کنیم در راستای این مأموریت خواهد بود.

آقابابایی با یادآوری اهمیت کلان‌پروژه «زندگی با آیه‌ها»، گفت: باید با قرآن زندگی کنیم که این طرح فرصت زندگی با آیه به آیه قرآن کریم را ایجاد کرده است و برای ما موضوعیت دارد که مورد توصیه و تأیید مقام معظم رهبری نیز بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: ضمن توجه به کیفیت، کمیت هم مهم است و باید آنچنان کار انجام دهیم که دست ولی خدا پُر بشود و در همه زمینه‌ها باید با کمک هم کار انجام دهیم، یکی از مهم‌ترین موضوعات نیز حوزه بانوان است چرا که این قشر خط مقدم است.

هم‌افق کردن مجموعه‌های فرهنگی

حجت‌الاسلام والمسلمین عابدین کاظمی‌نیا، دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در این نشست با اشاره به پیشینه همکاری‌های این مجموعه با اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان از زمان مدیریت‌های قبلی تا کنون، اظهار کرد: این همکاری‌ها البته افت و خیز هم داشته است اما عمده ظرفیتی که این دو مجموعه در کنار هم ایجاد کردند ناظر بر هم‌افق کردن مجموعه‌های فرهنگی با هم و بسترسازی برای برخی تصمیم‌ها بوده است.

کاظمی‌نیا ادامه داد: این دو مجموعه همچنین در برخی موارد مقتضی مداخلاتی را داشتند که اگرچه شاید ملموس نبود اما معتقدم تأثیر این مداخلات از خیلی از عملیات‌ها به مراتب بیشتر بود که در زمان شهادت حاج قاسم یا شیوع کرونا و … این همکاری‌ها را داشتیم و نتیجه‌ای را که به دنبالش بودیم، می‌گرفتیم.

وی با اشاره به برپایی میهمانی مردمی غدیر در چند سال اخیر در استان و شهرکرد، گفت: این پروژه را مجموعه تبلیغات اسلامی آغاز کرد و دیگر مجموعه‌ها هم کمک کردند که خوشبختانه به نتایج مورد نظر رسیدیم.

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان در خصوص معدود تعارضات بین این دو مجموعه، تصریح کرد: در برخی موارد این تعارضات جدی و شدید بود که به روند کار هم آسیب می‌زد، خاستگاه این تعارض‌ها به‌نظرم مربوط به اشتراک مأموریت‌ها بوده است.

کاظمی‌نیا با ذکر نمونه‌ای، ادامه داد: مثلاً در جامعه ایمانی مشعر کار مربوط به هیئت با نهایت پیوستگی و حساب و کتاب در دست انجام است و مجموعه تبلیغات اسلامی نیز نسبت به هیئت مأموریت دارد. در زمینه فعالیت‌های قرآنی جامعه قرآنی عصر و دارالقرآن سازمان تبلیغات نیز این دست تعارضات دور از تصور نبوده است.

تعریف الگوی مشخص برای همکاری جبهه فرهنگی با تبلیغات اسلامی

وی با تأکید بر ضرورت تعریف الگوی مشخص برای همکاری‌های جبهه فرهنگی با تبلیغات اسلامی، گفت: عمده تعارضات این دو مجموعه در شهرستان‌ها از جنس همین مأموریت‌های مشترک و نوع تعامل‌ها و هم‌افزایی‌ها و تقسیم کارها بوده است.

کاظمی‌نیا با بیان اینکه این دست تعارضات چندان جدی نبوده و معدود است، ابراز امیدواری کرد که هم‌افزایی و همکاری‌های دو مجموعه در دوره جدید مدیریت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان بیش از پیش باشد.

تبلیغات اسلامی یک سازمان زنده و در خط مبارزه است

وی با اشاره به تحول سازمان تبلیغات اسلامی در دوره مدیریت حجت‌الاسلام قمی، بیان کرد: پرتو این تحولات به استان ما هم رسیده است و امروز این مجموعه هم در کشور و هم استان، یک سازمان زنده و در خط مبارزه است.

کاظمی‌نیا با یادآوری اینکه چهارمحال و بختیاری در مسیر تحولات سازمان تبلیغات اسلامی در دوره مدیریت حجت‌الاسلام قمی جزو استان‌های موفق بوده است، گفت: امید است این نقاط قوت در دوره مدیریت جدید اداره‌کل استان تداوم یابد و ضعف‌های احتمالی به حداقل برسد.

یادآور می‌شود در این نشست، معاونان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان به نکاتی همچون تقویت ارتباط طلاب با جبهه فرهنگی، اهمیت هم‌افزایی برای مبحث جوانی جمعیت، تقویت برنامه‌های مشترک دو مجموعه در مرکز استان و شهرستان‌ها خاصه در زمینه نهضت «زندگی با آیه‌ها» و … اشاره داشتند.