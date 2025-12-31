به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالله کیوانی صبح چهارشنبه در مراسم سنگرسپاری مدیرکل سازمان تبلیغات چهارمحال و بختیاری، با تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی علیهالسلام و گرامیداشت یاد و خاطره شهید حاج قاسم سلیمانی و علامه مصباح یزدی، گفت: دیماه، ماهی عجیب و پرحادثه است که در آن، چهار واقعه بزرگ و الهی رقم خورده است؛ نخست، قیام ۱۹ دی قم که منشأ خیزش الهی ملت ایران شد و دوم، گسترش همان قیام به سراسر کشور. اما دو واقعه دیگر نیز در همین ماه رخ داد که نمادهای روشنی از قیام لله هستند.
وی افزود: یکی از این وقایع، ارتحال علامه مصباح یزدی است؛ عالمی ربانی که از نواب خاص امام زمان علیهالسلام یاد میشود. ایشان از معدود شخصیتهایی بودند که همزمان شاگرد خصوصی امام خمینی، علامه طباطبایی و آیتالله بهجت بودند و بسیاری از معارف عرفانی و عملی را از این بزرگان به ارث بردند. اهل دل معتقدند که علامه مصباح، وارث سلوک عرفانی آیتالله بهجت بودند.
نماینده مجلس خبرگان، واقعه چهارم دیماه را شهادت سردار دلها، حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت: ایشان نیز از نایب امام زمان، مدال «صاحب مکتب بودن» را دریافت کرد؛ در حالیکه تحصیلات حوزوی نداشت. این نشان میدهد که مکتب، صرفاً به تحصیلات رسمی محدود نمیشود. از استاد پرسیدم که مکتب در تعریف جامعه چیست؟ فرمودند: «مکتب یعنی منظومه فکری و اندیشهای که برای تمام زوایای جامعه پاسخ دارد.
آیتالله کیوانی با تأکید بر اینکه همه این وقایع در پرتو تبلیغ اسلام شکل گرفتهاند، خاطرنشان کرد: چه قیام ۱۹ دی، چه بصیرتافزاییهای پس از آن، همگی نتیجه بسترهای تبلیغی هستند. بنابراین، تبلیغ را باید گوهر گرانبهای این مسیر دانست.
وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای قاسم کاظمی، حاج آقای فاطمی، دکتر طاهری و دیگر فعالان عرصه تبلیغ، گفت: مسئولیت تبلیغ، تنها بر دوش مدیران نیست؛ بلکه وظیفهای همگانی است و در رأس آن، مقام معظم رهبری قرار دارند. باید قدر این جایگاه را دانست و آن را با اخلاص و بصیرت ادامه داد.
