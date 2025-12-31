به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین سنگرسپاری مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری که باحضور نماینده ولی فقیه در استان و نماینده مردم چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان رهبری در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با تبریک میلاد امام جواد (ع) و با اشاره به اینکه تکماموریت سازمان تبلیغات اسلامی تبلیغ اسلام ناب است، اظهار کرد: امروز جنگ فکر و ارادهها و جنگ شناختی تمامعیار علیه سرمایهها و عظمت بزرگ ملت ایران بوده و جهاد تبیین، نقطه تقابل با این جنگ است.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با ذکر اینکه سازمان تبلیغات اسلامی همه مردم را دارایی و سرمایه خود میداند، ادامه داد: این نهاد نه یک ساختار اداری بلکه حیات و حرکت آن وابسته به اراده و عزم مردم و تشکلهای مردمی و نهادهای دینی است.
عزتزمانی بیان کرد: ضربآهنگ حرکتهای سازمان تبلیغات اسلامی به میدان آوردن مردم و میدان دادن به آنان برای نقشآفرینی است چرا که مردم، سرمایه، هویت و حقیقت انقلاب و نظام اسلامی هستند.
مردم، سرمایه، هویت و حقیقت نظام اسلامی هستند
وی با تصریح اینکه در راستای تبیین باید چارچوب و اصولی داشته باشیم، گفت: محتوا، جان جهاد تبیین و اسلحهای تمامعیار در میدان است که اذهان را از حالت انفعال در آورده و در وسط میدان مبارزه قرار میدهد لذا دستگاه تبلیغ باید در حوزه محتوایی اهتمام داشته باشد.
عزتزمانی یادآور شد: گرفتن آرایش جنگی و باور به جنگ در برابر دشمن دیگر بایسته در مسیر تبلیغ است. یکی از جلوههای ویژه حیات امام جواد (ع) در جامعهای که همه چیز علیهشان بود، تبیین است و حضرت با تبیین حقایق دشمن را طوری زمین زدند که مکتب اهل بیت (ع) را ماندگار ساختند.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور یادآور شد: امروز همه مجموعهها اعم از هیئات، بانوان، مساجد، مراکز قرآنی و … باید آرایش جنگی بگیرند و هر کدام در کانون جهاد تبیین بایستند چرا که دشمن بعد از جنگ ۱۲ روزه تمام نظامات خود و نیز نحوه مواجههاش با ما را در همه عرصهها تغییر داد.
عزتزمانی ساخت لشگر تبیینی را از دیگر بایستهها عنوان کرد و گفت: تکتک شرکتکنندگان در هیئت، جوانانی که پای جلسات قرآن مینشینند یا در زندگی با آیهها مشارکت دارند، عضوی از این لشگر هستند.
تخاطب ما در جهاد تبیین همه اذهان است
وی با بیان اینکه تخاطب ما در جهاد تبیین همه آحاد جامعه و همه اذهان است، ادامه داد: جهاد تبیین ویژه چند بچه هیئتی و بچه مسجدی نیست بلکه باید مخاطب را به همه جمعیت استان در شهرها و روستاها با هر شغل و در هر جایگاهی توسعه داد و سازوکار ما برای این وسعتبخشی در تخاطب باید مشخص شود.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه دستگاه تبلیغ بازوی تبلیغی امام جامعه است، گفت: این نهاد باید بتواند نگاه و منظر ولی فقیه را در دل جامعه تا دورترین روستاها تکثر بخشد.
تبلیغات اسلامی رسالت توسعه مخاطب را دارد
عزتزمانی با تأکید بر اینکه تبلیغات اسلامی رسالت توسعه مخاطب را دارد، اظهار کرد: جهاد تبیین یک واجب عینی برای همه مردم است لذا مخاطبان نهاد تبلیغات اسلامی از همه اقشار باید تبدیل به کنشگران وسط میدان شوند.
معاون فرهنگی و راهبری امور استانهای سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: بازاریان باوجود تمام مشکلات و سختیها در وسط میدان فتنهها را پس میزنند و بازار کانون جهاد تبیین است.
عزتزمانی با تأکید بر اینکه بازاریان در کنار روحانیت مبدأ قیام و حرکت بودند، افزود: همه موظف به تبیین هستند و نهاد تبلیغ موظف است ظرفیت اثربخشی همه مردم در میدان را فراهم کند.
وی در پایان گفت: سازمان تبلیغات توسعه یافته در همه آحاد مردم است و هر فردی یک نهاد تبلیغ است لذا همه ما باید با همافزایی همه پای آرمانهای انقلاب اسلامی بایستیم.
نظر شما