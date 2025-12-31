خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: استان مازندران در آستانه ایامالبیض ماه رجب، خود را برای برگزاری یکی از گستردهترین رویدادهای معنوی سال آماده میکند؛ رویدادی که در سالهای اخیر از یک آئین عبادی محدود فراتر رفته و به یک جریان فرهنگی، تربیتی و اجتماعی فراگیر تبدیل شده است. اعتکاف امسال با افزایش ظرفیت مساجد، تنوع برنامهها و استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان، جلوهای متفاوت در سراسر استان خواهد داشت.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، امسال اعتکاف در صدها مسجد شهری و روستایی مازندران برگزار میشود؛ آماری که نشاندهنده گسترش مردمی این سنت حسنه است. سال گذشته بیش از ۴۳۰ مسجد در سطح استان میزبان معتکفان بودند و پیشبینی میشود امسال این عدد با رشد قابل توجهی همراه باشد.
پیشبینی افزایش بیش از ۲۰ درصدی معتکفان در مازندران
حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبار، مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند رو به رشد اعتکاف در استان اظهار کرد: با توجه به استقبال مؤمنان و برنامهریزیهای صورتگرفته در قالب «قرارگاه مساجد» و با محوریت ائمه جمعه، پیشبینی میشود امسال شاهد افزایش بیش از ۲۰ درصدی حضور معتکفان در مازندران باشیم.
وی با بیان اینکه اعتکاف به یک جریان فرهنگی اثرگذار تبدیل شده است، افزود: نقش هیئتامنای مساجد، ائمه جماعات و فعالان فرهنگی مسجدی در این مسیر بسیار برجسته است. مساجد توانستهاند با برنامهریزی هدفمند، بستر مناسبی برای حضور جوانان و نوجوانان فراهم کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تنوع برنامههای امسال گفت: علاوه بر اعتکافهای عمومی، شاهد برگزاری اعتکافهای موضوعی از جمله اعتکاف مادر و فرزندی و اعتکاف هنرمندان خواهیم بود. این تنوع نشاندهنده پاسخگویی اعتکاف به نیازهای مختلف اجتماعی و فرهنگی است.
«حالت پرواز»؛ اعتکاف با محوریت قرآن
شریفتبار اعتکاف را فرصتی برای تعالی معنوی انسان دانست و گفت: اعتکاف فرصت «پرواز» انسان بهسوی فطرت الهی است. به همین منظور، پویش «حالت پرواز» با تمرکز بر بازگشت دوباره به قرآن، مفاهیم و معارف قرآنی طراحی شده است.
وی افزود: در طول سه روز اعتکاف، مربیان، روحانیون و مبلغان دینی با زبان قابل فهم برای نسل جوان، مفاهیم قرآنی را به معتکفان منتقل خواهند کرد و اطلاعرسانی این برنامهها نیز بهصورت منسجم در سطح استان انجام میشود.
بهشهر؛ رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت اعتکاف
در همین راستا، شهرستان بهشهر بهعنوان یکی از مناطق فعال استان، امسال شاهد رشد کمسابقهای در برگزاری مراسم اعتکاف است. حجتالاسلام سید محمد بابایی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهشهر، با اشاره به افزایش چشمگیر ظرفیتها، از رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت مکانی اعتکاف در این شهرستان خبر داد.
وی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری مهر اظهار کرد: مراسم معنوی اعتکاف امسال در شهرستان بهشهر با دو برابر شدن ظرفیتهای مکانی، در ۲۲ مسجد شهری و روستایی برگزار میشود که این موضوع زمینه بهرهمندی علاقهمندان بیشتری از این عبادت سهروزه را فراهم کرده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر با بیان اینکه اعتکاف فرصتی استثنایی برای خلوت با خدا و تجدید روحیه معنوی است، افزود: ماه رجب و ایام اعتکاف فرصت مغتنمی برای بازگشت به معنویت، طلب آمرزش و تقویت ارتباط با خداوند متعال است و باید این ایام را به بهترین شکل غنیمت شمرد.
میزبانی مساجد شهری و روستایی بهشهر
حجتالاسلام بابایی با اشاره به گستره مساجد میزبان اعتکاف در این شهرستان گفت: مساجد جامع و مصلای بزرگ آیتالله جباری (ره)، مسجد قمربنیهاشم (ع) مطهر، مسجد آقا نقاشمحله، مسجد حضرت ابوالفضل (ع) خنکجام از جمله مساجد شهری میزبان هستند.
وی ادامه داد: همچنین مساجد جامع روستاهای رستمکلا، کوهستان، التپه، رکاوند، ملامحله، گتزمین، علمدارمحله، حسینآباد، عسکرآباد، زاغمرز، کیاسر و شیرداری هزارجریب نیز پذیرای معتکفان خواهند بود که این نشاندهنده مشارکت فعال مناطق روستایی در این رویداد معنوی است.
استقبال چشمگیر نوجوانان و جوانان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر با اشاره به استقبال گسترده نسل جوان گفت: ثبتنامها نشاندهنده حضور پررنگ نوجوانان و جوانان در اعتکاف امسال است. بر همین اساس، بخشهای مستقلی برای گروههای مختلف پیشبینی شده است.
وی افزود: با هماهنگی نهادهای آموزشی و فرهنگی، اعتکاف دانشآموزی در مقاطع مختلف تحصیلی و نیز اعتکاف دانشجویی خواهران بهصورت جداگانه و در مساجد مشخص برگزار خواهد شد تا برنامهها متناسب با نیازهای این گروهها اجرا شود.
حجتالاسلام حسین اکبرزاده رئیس تبلیغات اسلامی بابل نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم اعتکاف در ۱۴۷ مسجد شهرستان بابل در ماه رجبالمجب خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، ۹۵ مسجد بهصورت مشترک ویژه برادران و خواهران، ۴۰ مسجد ویژه خواهران و ۱۲ مسجد نیز مختص برادران در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه استقبال نوجوانان و جوانان از این برنامه معنوی چشمگیر بوده است، افزود: حضور دانشآموزان و دانشجویان در اعتکاف امسال قابل توجه است و بخش عمده معتکفین را نسل نوجوان و جوان تشکیل میدهند.
همچنین رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابل همچ به حضور پررنگ گروههای خانوادگی اشاره کرد و گفت: امسال شاهد مشارکت ویژه گروههای مادر و دختری و پدر و پسری در مراسم اعتکاف هستیم و تعداد معتکفین دهه نودی نیز آمار قابل توجهی دارد.
اعتکاف؛ پیوند مسجد، نسل جوان و جامعه
آنچه امروز در مازندران و بهویژه شهرستان بهشهر در حال شکلگیری است، نشان میدهد اعتکاف به یک نقطه اتصال میان مسجد، قرآن، خانواده و نسل جوان تبدیل شده است. افزایش ظرفیتها، تنوع قالبها و حضور فعال نوجوانان و جوانان، نویدبخش آیندهای روشن برای این سنت الهی در استان است.
با توجه به انسجام مدیریتی، مشارکت مردمی و برنامهریزی محتوایی، به نظر میرسد اعتکاف امسال در مازندران، بهویژه در بهشهر، یکی از پرشورترین و ماندگارترین دورههای خود را تجربه خواهد کرد؛ رویدادی که میتواند الگویی موفق برای توسعه فعالیتهای معنوی و فرهنگی در سطح کشور باشد.
نظر شما