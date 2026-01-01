  1. استانها
شمار معتکفان در مازندران رشد چشمگیری یافته است

آمل - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به رشد چشمگیر اعتکاف در استان گفت: اعتکاف هر سال نسبت به سال قبل با افزایش استقبال مواجه می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد چشمگیر اعتکاف در استان گفت: اعتکاف هر سال نسبت به سال قبل با افزایش استقبال مواجه می‌شود و امسال نیز شاهد رشد بیش از ۲۰ درصدی حضور معتکفان هستیم.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار اظهار کرد: سال گذشته در استان مازندران بیش از ۴۳۰ مسجد مجری مراسم اعتکاف بودند و بر اساس ثبت‌نام‌های انجام‌شده و گزارش‌های دریافتی از شهرستان‌ها، پیش‌بینی می‌شود امسال این تعداد به حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ مسجد و حتی نزدیک به ۵۰۰ مسجد برسد.

وی با بیان اینکه امسال اعتکاف با ویژگی‌های جدید و متنوعی برگزار می‌شود، افزود: از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به رشد هنرمندانه حضور مادر و دختر، توجه ویژه به اعتکاف دانش‌آموزی، حضور حافظان قرآن و برگزاری اعتکاف‌های مدرسه‌محور اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای که برخی مدارس به‌صورت کامل در یک مسجد برنامه اعتکاف را دنبال می‌کنند و مدیران، معلمان پرورشی و مربیان طرح امین نیز در این برنامه‌ها مشارکت فعال دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران محور اصلی برنامه‌های اعتکاف امسال را «معارف قرآن» عنوان کرد و گفت: هدف این است که مردم در این فرصت معنوی انس بیشتری با قرآن کریم پیدا کنند و اعتکاف به پله‌ای برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان تبدیل شود. در همین راستا مربیان، معلمان و مبلغان قرآنی آموزش‌دیده در مساجد حضور دارند و حلقه‌های معرفتی با موضوعات متنوع قرآنی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به استقبال ویژه دانش‌آموزان در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: امسال نیز با وجود هم‌زمانی ایام اعتکاف با فصل امتحانات، با برگزاری جلسات هماهنگی با آموزش‌وپرورش و نهادهای فعال در حوزه نوجوان و جوان، تمهیداتی اندیشیده شد تا فرصت مناسبی پیش و پس از اعتکاف برای دانش‌آموزان فراهم شود.

وی در پایان تصریح کرد: آمار نهایی مساجد و معتکفان تا روزهای آینده و هم‌زمان با آغاز مراسم اعتکاف اعلام خواهد شد و از عموم مردم، به‌ویژه فعالان فرهنگی و مذهبی درخواست می‌کنیم با حضور و حمایت خود، به‌خصوص از اعتکاف نوجوانان و مساجد نوجوان، از این حرکت معنوی پشتیبانی کنند.

