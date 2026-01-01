شمار معتکفان در مازندران رشد چشمگیری یافته است

حجتالاسلام محمد مهدی شریف تبار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد چشمگیر اعتکاف در استان گفت: اعتکاف هر سال نسبت به سال قبل با افزایش استقبال مواجه میشود و امسال نیز شاهد رشد بیش از ۲۰ درصدی حضور معتکفان هستیم.
حجتالاسلام شریفتبار اظهار کرد: سال گذشته در استان مازندران بیش از ۴۳۰ مسجد مجری مراسم اعتکاف بودند و بر اساس ثبتنامهای انجامشده و گزارشهای دریافتی از شهرستانها، پیشبینی میشود امسال این تعداد به حدود ۴۷۰ تا ۴۸۰ مسجد و حتی نزدیک به ۵۰۰ مسجد برسد.
وی با بیان اینکه امسال اعتکاف با ویژگیهای جدید و متنوعی برگزار میشود، افزود: از جمله این ویژگیها میتوان به رشد هنرمندانه حضور مادر و دختر، توجه ویژه به اعتکاف دانشآموزی، حضور حافظان قرآن و برگزاری اعتکافهای مدرسهمحور اشاره کرد؛ بهگونهای که برخی مدارس بهصورت کامل در یک مسجد برنامه اعتکاف را دنبال میکنند و مدیران، معلمان پرورشی و مربیان طرح امین نیز در این برنامهها مشارکت فعال دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران محور اصلی برنامههای اعتکاف امسال را «معارف قرآن» عنوان کرد و گفت: هدف این است که مردم در این فرصت معنوی انس بیشتری با قرآن کریم پیدا کنند و اعتکاف به پلهای برای آمادگی ورود به ماه مبارک رمضان تبدیل شود. در همین راستا مربیان، معلمان و مبلغان قرآنی آموزشدیده در مساجد حضور دارند و حلقههای معرفتی با موضوعات متنوع قرآنی برگزار میشود.
حجتالاسلام شریفتبار با اشاره به استقبال ویژه دانشآموزان در دو سال اخیر خاطرنشان کرد: امسال نیز با وجود همزمانی ایام اعتکاف با فصل امتحانات، با برگزاری جلسات هماهنگی با آموزشوپرورش و نهادهای فعال در حوزه نوجوان و جوان، تمهیداتی اندیشیده شد تا فرصت مناسبی پیش و پس از اعتکاف برای دانشآموزان فراهم شود.
وی در پایان تصریح کرد: آمار نهایی مساجد و معتکفان تا روزهای آینده و همزمان با آغاز مراسم اعتکاف اعلام خواهد شد و از عموم مردم، بهویژه فعالان فرهنگی و مذهبی درخواست میکنیم با حضور و حمایت خود، بهخصوص از اعتکاف نوجوانان و مساجد نوجوان، از این حرکت معنوی پشتیبانی کنند.
