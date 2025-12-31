رویداد جلیقه ایرانی؛ بازخوانی هویت فرهنگی و آینده صنایع خلاق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن گرجی در آیین افتتاح این رویداد گفت: «جلیقه» به عنوان یکی از اجزای اصلی ساختار پوشاک ایرانی که در استانهای مختلف توسط اقوام مختلف استفاده میشده، حائز اهمیت است.
دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، توجه به پوشاک بومی استان و گردآوری پوشاک قدیمی از دورههای مختلف تاریخی از جمله صفوی و قاجار را کاری قابل تقدیر و بسیار عالی در استان سمنان دانست و افزود: رویداد جلیقه ایرانی، تاکید آن بر مد پایدار و بازآفرینی این عنصر پوشاک ایرانیان به زبان معاصر، با استفاده از سایر صنایع دستی از کارهای نوین این رویداد است.
پروانه امیریان، دبیر رویداد ملی جلیقه ایرانی با اشاره به اینکه «جلیقه ایرانی به عنوان بخش هویتی و کاربردی لباسهای اقوام حائز اهمیت است» گفت: این قطعه اصلی پوشش اقوام ایران، به فراموشی سپرده شده بود و تلاش کردیم تا با برگزاری این رویداد به شناخته شدن هرچه بهتر آن کمک کنیم.
این استاد شناخته شده مد و لباس اصیل ایرانی، «آشنایی با الگوی اولیه جلیقه، نگاه کاربردی، احیا و بازآفرینی این پوشش اصیل که با هنرها و تزیینات خاص هر قوم کشورمان مزین شده است» را از اهداف برگزاری دومین رویداد ملی جلیقه ایرانی عنوان کرد و افزود: تمرکز ما در این رویداد، بازخوانی گنجینه نهفته هویتی استان سمنان در فرهنگ و هنر ایران زمین است.
او ادامه داد: سلسله رویدادهای جلیقه ایرانی در شناسایی و نگاه ریشهای به بخشی از لباس هویتدار ایرانیان که سرمایه اصلی وطن ما است، به خصوص از سوی نسل جوان، کمک کند.
امیریان گفت: همزمان با برگزاری دومین رویداد ملی جلیقه ایرانی، مجموعهای از کارگاهها و نشستهای تخصصی با محور پیوند سنت، نوآوری و بازارهای جهانی برگزار میشود.
وی «کارگاه آموزش سوزندوزی سنگسر با حضور استادان بومی، کارگاه خودرنگنگاری و سوزنزنی با پرزهای خودرنگ و آموزش زنده پارچهبافی به همت موزه فرش خودرنگ و کارگاه چاپ دیجیتال پارچه با هدف آشنایی با ظرفیتهای نوین تولید و توسعه محصولات پوشاک» را از جمله این برنامهها دانست و ادامه داد: در بخش نشستهای تخصصی، نشست «از خلاقیت تا بازار جهانی؛ مسیر صادرات در صنایع خلاق فرهنگی» و نشست کسبوکار و حمایت از هنرمندان با مشارکت مرکز شتابدهنده صنایع خلاق فانوس، به موضوعاتی چون برندسازی فرهنگی، صادرات، توانمندسازی هنرمندان و اقتصاد پایدار هنر میپردازد.
دبیر دومین رویداد ملی جلیقه ایرانی، این برنامهها، بخشی از رویدادی دانست که با رویکردی فراتر از نمایش، به بازخوانی هویت فرهنگی و آینده صنایع خلاق ایران میپردازد.
