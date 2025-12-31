همایش «ندای قرآن از دیار علویان» در ساری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «ندای قرآن از دیار علویان» صبح چهارشنبه با حضور جمعی از صاحبنظران، قرآنپژوهان، علما و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی در استان مازندران آغاز شد.
این همایش با هدف تجلیل از مقام علمی، فقهی و تفسیری آیتالله عبدالله جوادی آملی، فقیه، فیلسوف و مفسر برجسته قرآن کریم و از مفاخر جهان اسلام در حال برگزاری است.
غلامعلی شیخی دبیر همایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای اصلی این رویداد علمی و فرهنگی اعلام کرده است: بازشناسی جایگاه قرآن کریم در زندگی فردی و اجتماعی، معرفی و تبیین ویژگیهای تفسیری اثر فاخر «تسنیم» و بررسی نقش قرآن در پاسخ به مسائل روز جامعه از مهمترین اهداف برگزاری این همایش به شمار میرود.
ویگفت:: در این همایش، اساتید و پژوهشگران حوزه قرآن و معارف اسلامی به ارائه دیدگاهها و مقالات علمی پیرامون اندیشههای قرآنی آیتالله جوادی آملی و روش تفسیری ایشان میپردازند.
همایش «ندای قرآن از دیار علویان» تحت اشراف نماینده ولیفقیه در استان مازندران برگزار شده و بر ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق معرفت دینی و تقویت ارتباط نسل جوان با قرآن کریم تأکید دارد.
