  1. استانها
  2. مازندران
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

تجلیل از تفسیر «تسنیم» گامی برای بازگشت جامعه به قرآن است

تجلیل از تفسیر «تسنیم» گامی برای بازگشت جامعه به قرآن است

ساری - دبیر همایش تفسیر «تسنیم» با تأکید بر جایگاه ممتاز این اثر تفسیری در جهان اسلام گفت: برگزاری این همایش صرفا یک مراسم تجلیل نیست بلکه نقطه آغازی برای بازشناسی قرآن است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی شیخی صبح چهارشنبه در آئین تجلیل از تفسیر شریف «تسنیم» اثر آیت‌الله عبدالله جوادی آملی، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی این مفسر برجسته قرآن کریم، اظهار کرد: تجلیل از آیت‌الله جوادی آملی در حقیقت تجلیل از یک جریان علمی ریشه‌دار در مازندران و حوزه‌های علمیه شیعه است؛ جریانی که نام‌هایی چون آیت‌الله بروجردی و علامه حسن‌زاده آملی را در خود جای داده است.

وی افزود: تفسیر «تسنیم» حاصل بیش از ۴۰ سال مجاهدت علمی است که در قالب ۸۰ جلد و با مشارکت بیش از ۱۰۰ اندیشمند تدوین شده و سهم قابل توجهی از پژوهشگران آن را عالمان مازندرانی تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که مسئولیت ما را در معرفی و ترویج این اثر فاخر دوچندان می‌کند.

دبیر همایش تفسیر تسنیم با بیان اینکه برنامه‌ریزی برای این همایش از حدود شش ماه پیش و با تشکیل کمیته‌های تخصصی آغاز شد، تصریح کرد: تلاش ما بر این بود که در حد توان، تجلیلی شایسته و در شأن قرآن و مفسر بزرگ آن برگزار شود.

شیخی با قدردانی از همراهی مسئولان استانی، نهادهای اجرایی، دستگاه قضائی، سپاه کربلا و صداوسیمای مرکز مازندران، خاطرنشان کرد: این همایش پایان راه نیست، بلکه آغاز حرکتی فرهنگی برای توجه دوباره به قرآن در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی با اشاره به هشدار پیامبر اکرم (ص) درباره مهجوریت قرآن، گفت: بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات جامعه امروز، نتیجه فاصله گرفتن از قرآن و معارف آن است و هدف ما این است که نسل جوان را با ترجمه، تفسیر، تدبر و تحلیل قرآن آشنا کنیم.

دبیر همایش تفسیر تسنیم در پایان ابراز امیدواری کرد: این رویداد فرهنگی سرآغاز جریان مستمری در مازندران باشد تا قرآن و تفاسیر عمیق آن، به‌ویژه تفسیر «تسنیم»، جایگاه واقعی خود را در میان مردم و به‌خصوص جوانان باز یابد.

کد خبر 6708301

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها