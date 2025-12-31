  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۰

ختم پرونده ۴۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان جاسک به سازش

جاسک- رئیس دادگستری شهرستان جاسک، از موفقیت در حل اختلاف بر سر مالکیت هفت هکتار زمین به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال به سازش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی امامی، رئیس دادگستری شهرستان جاسک تصریح کرد: این پرونده که مدت‌ها در مراجع قضائی در حال رسیدگی بود، با تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولین قضائی شهرستان و حمایت‌های بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف به مرحله صلح و سازش رسید.

وی افزود: این پرونده نشان‌دهنده موفقیت راهبردهای جدید دستگاه قضائی در حل اختلافات از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز است که علاوه بر حفظ حقوق طرفین، به تقویت آرامش اجتماعی و کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.

رئیس دادگستری شهرستان جاسک همچنین با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد که این رویکرد نه تنها هزینه‌های مادی و زمانی دادرسی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تنش‌ها و اختلافات بیشتر در جامعه می‌شود.

وی در پایان از نقش فعال و مؤثر بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف در این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همکاری‌ها، شاهد کاهش تعداد پرونده‌های قضائی و افزایش سازش‌ها در سطح شهرستان باشیم.

