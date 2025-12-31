ختم پرونده ۴۰۰ میلیارد ریالی در شهرستان جاسک به سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی امامی، رئیس دادگستری شهرستان جاسک تصریح کرد: این پرونده که مدتها در مراجع قضائی در حال رسیدگی بود، با تلاشهای شبانهروزی مسئولین قضائی شهرستان و حمایتهای بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف به مرحله صلح و سازش رسید.
وی افزود: این پرونده نشاندهنده موفقیت راهبردهای جدید دستگاه قضائی در حل اختلافات از طریق روشهای مسالمتآمیز است که علاوه بر حفظ حقوق طرفین، به تقویت آرامش اجتماعی و کاهش اطاله دادرسی کمک میکند.
رئیس دادگستری شهرستان جاسک همچنین با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه، خاطرنشان کرد که این رویکرد نه تنها هزینههای مادی و زمانی دادرسی را کاهش میدهد، بلکه موجب حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تنشها و اختلافات بیشتر در جامعه میشود.
وی در پایان از نقش فعال و مؤثر بسیج حقوقدانان و شورای حل اختلاف در این پرونده قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این همکاریها، شاهد کاهش تعداد پروندههای قضائی و افزایش سازشها در سطح شهرستان باشیم.
