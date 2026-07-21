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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

فرآیند قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی وزارت کار طی نشده است

فرآیند قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی وزارت کار طی نشده است

دیوان محاسبات کشور به عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات کشور به عدم رعایت ضوابط قانونی احراز صلاحیت ۱۹۴۱ پست مدیریتی در شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ورود کرد.

در اجرای دستورالعمل مصوب هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره، دیوان محاسبات بررسی و تطبیق انتصابات جدید با ضوابط قانونی را در دستور کار قرار داد.

با وجود پیگیری‌ها و تذکر دیوان محاسبات، فرآیند قانونی احراز صلاحیت برای ۱۹۴۱ پست مدیریتی از مجموع ۱۹۸۴ پست شرکت‌های این وزارتخانه طی نشده است و در صورت خودداری از اجرای تکالیف قانونی، پرونده متخلفان برای رسیدگی و اعمال مجازات قانونی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع خواهد شد.

کد مطلب 6894457
زهرا علیدادی

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