به گزارش خبرنگار مهر، عطا قراجه ای، روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵، در مراسم افتتاحیه بیست و سومین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران که در مرکز همایش‌های ایران مال، گفت: این کنگره فرصتی برای گفتگو با یکدیگر و شکل گیری همکاری های پایدار است.

وی افزود: ما وارث یک رشته پرافتخار هستیم و اخلاقی را حفظ کنیم که بتواند اعتماد جامعه به پزشکی را تقویت کند.

قراجه ای با اشاره به اهمیت کنگره، گفت: در این گردهمایی سعی شده است با طرح و بخث آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی در تمام زیرمجموعه های این رشته، شرایطی فراهم شود که هر کسی به فراخور نیاز خود از این رهگذر توشه‌ای برگیرد.

رئیس کنگره با اشاره به ورود هوش مصنوعی به عرصه‌های مختلف علمی و پزشکی، تأکید کرد: به رغم ضرورت استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در پزشکی، اما نمی تواند جایگزین پزشک در ارتباط با بیمار شود.

قراجه ای بر اهمیت رعایت اخلاق پزشکی در عصر مدرن پزشکی، تأکید کرد.

در ادامه، فرنوش محمدی، دبیر علمی کنگره گفت: برگزاری چنین رویدادی، فرصتی ارزشمند برای تبادل علمی و تجربیات است.

وی افزود: در قلب همه پیشرفت های علمی، یک انسان و بیمار وجود دارد و این پیشرفت ها زمانی معنا پیدا می کند که سلامت بیمار برای ما اولویت باشد.

محمدی گفت: باور دارم که آینده این رشته در گرو پیوند میان تجربه و نوآوری است.

در ادامه، محمدعلی آسایش، دبیر اجرایی کنگره اظهار داشت: در این کنگره برای اولین بار ۲۰ امتیاز بازآموزی برای تمامی همکاران پزشک عمومی و دندانپزشک عمومی و متخصص، متخصص جراحی عمومی و ۱۴ امتیاز بازآموزی برای همکاران بیهوشی، آی سی یو، جراحان مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و جراحان پلاستیک و سوختگی، اختصاص یافته است.

وی افزود: در کنگره امسال، بیش از ۵۰ جراحی زنده، کارگاه عملی و تئوری برگزار می‌شود.

در ادامه مراسم افتتاحیه کنگره بین‌المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران، بهزاد فرخ زاد، رئیس جامعه دندانپزشکی ایران، از اصلاح تعرفه‌های دستوری خبر داد و گفت: تلاش می کنیم تعرفه‌های دستوری حرفه دندانپزشکی را به تعرفه‌های واقعی نزدیک کنیم.

محمد بیات، نایب رئیس انجمن جراحان دهان، فک و صورت گفت: امیدواریم شرایط سخت منجر به توقف فعالیت های علمی نشود و این راه ادامه پیدا کند.

وی افزود: سرعت تغییرات تکنولوژی های نوین به قدری زیاد است که این نگرانی وجود دارد که از این مسیر عقب بیافتیم.

بیات گفت: ما باید در شرایط موجود کار کنیم و بتوانیم به رسالت خودمان عمل کنیم.