صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: تا روز چهارشنبه (۳۱ تیر) در برخی نقاط استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، در برخی ساعات رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی روز پنجشنبه (یکم مرداد) در برخی نقاط آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات استان‌های تهران و سمنان نیز تداوم خواهد داشت و روز جمعه (۲ مرداد) نیز ارتفاعات مازندران و جنوب سیستان و بلوچستان تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: طی روزهای آینده در شمال شرق، شرق و دامنه‌های جنوبی البرز شرقی و همچنین در سه روز آینده در بخش‌هایی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و جنوب غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی کشور گفت: از امروز (سه‌شنبه، ۳۰ تیر) کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور مورد انتظار است.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۳۰ تیر) صاف تا نیمه‌ابری، همراه با افزایش باد و در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای امروز تهران ۲۸ و حداکثر دما ۳۷ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی یادآور شد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، طی دو روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. تا اواخر وقت امروز، به‌ویژه در مناطق جنوبی و غربی استان، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گاهی همراه با گردوخاک مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: تا پایان امروز، گاهی افزایش چشمگیر سرعت وزش باد همراه با گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال کاهش دید افقی در مناطق جنوبی و غربی و تا حدی در مناطق مرکزی استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از فردا (چهارشنبه، ۳۱ تیر) تا روز جمعه (۲ مرداد)، با گذر موج بارشی از نیمه شمالی استان تهران، افزایش ابر، تشدید وزش باد و در برخی ساعات وقوع رگبار باران و رعدوبرق، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات نیمه شمالی استان، پیش‌بینی می‌شود. همچنین در این مدت کاهش نسبی دما در گستره استان تهران نیز مورد انتظار خواهد بود.

ضیائیان در پایان درباره هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، امروز در شمال و شرق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شرقی مازندران و فردا (۳۱ تیر) در ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.