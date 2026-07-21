بیش از ۱۹ هزار بازرسی و تشکیل ۲ هزار پرونده تخلف در بازار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیرویمنش،اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹ هزار و ۸۱۶ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کننده کالا و خدمات در سطح استان انجام و ۲ هزار و ۷۹۱ پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی با اشاره به اجرای طرحهای ویژه نظارتی برای حفظ آرامش بازار، افزود: این ادارهکل با همکاری اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی، نظارت مستمر بر واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی را در سراسر استان در دستور کار قرار داده است.
پیرویمنش، بیان کرد: در این مدت ۵۰ اکیپ بازرسی برای نظارت بر مراکز عرضه، انبارها، عمدهفروشیها و خردهفروشیها تشکیل شد و با شیفتبندی نیروهای بازرسی روند رصد بازار به صورت مستمر دنبال شد.
وی ادامه داد: تمرکز بازرسیها بر کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، روغن خوراکی، برنج، شکر، لاستیک خودرو، روغن موتور و لوازم یدکی خودرو بوده و همزمان وضعیت انبارها و شرکتهای پخش نیز به منظور اطمینان از کفایت موجودی کالا به طور مستمر پایش شده است.
معاون نظارت و بازرسی ادارهکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، گفت: در نتیجه این بازرسیها ۲ هزار و ۷۹۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۳ هزار و ۵۲۴ میلیارد ریال تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شده است.
پیرویمنش، خاطرنشان کرد: بیشترین بازرسیها و پروندههای تشکیل شده مربوط به واحدهای خردهفروشی، خدماتی، توزیعی، تولیدی صنفی و شرکتهای پخش بوده و عمده تخلفات کشف شده شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، نداشتن پروانه کسب، ارائه نکردن فاکتور و تقلب بوده است.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی و کمفروشی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.
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