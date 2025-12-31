  1. استانها
یخبندان شدید در ایلام؛ دما بین ۵ تا ۱۰ درجه در استان کاهش یافت

ایلام - بعد از بارش برف روز گذشته، امروز بیشتر مناطق استان ایلام شاهد یخبندان بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش نخستین برف زمستانی از شب گذشته در استان ایلام، علاوه بر خلق لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای خانواده‌ها، موجب کندی تردد و ایجاد ترافیک در برخی معابر شهری شد.

بسیاری از شهروندان امروز به همراه خانواده‌های خود به دامان طبیعت رفتند و با برف‌بازی و ثبت تصاویر یادگاری، روزی متفاوت و شادی‌آفرین را تجربه کردند.

در مقابل، بارش برف سنگین سبب شد ترافیک در برخی نقاط شهر ایلام افزایش یابد.

افشین مظفری، شهردار ایلام، اعلام کرد: معابر اصلی شهر امروز بازگشایی شده و بیش از ۳۰۰ تن نمک و ماسه در سطح شهر، به‌ویژه در مناطق شمالی و شیب‌دار، پخش شده است.

حیدر دشتی‌پور، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز از تردد روان در جاده‌ها خبر داد و افزود: بیش از ۱۳۰ خودروی گرفتار در برف توسط عوامل راهداری امدادرسانی شد و در این عملیات بیش از هزار تن ماسه و نمک مصرف شده است.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌ها، تمامی راه‌های مواصلاتی استان باز هستند.

کارشناس هواشناسی استان نیز اعلام کرد: ارتفاع برف در شهرستان ملکشاهی به ۱۲ سانتی‌متر و در شهر ایلام به ۷ سانتی‌متر رسیده است.

احسان احمدی‌نژاد بیان کرد: بیشترین بارندگی از آغاز فعالیت سامانه بارشی در شهرستان ایوان با ۶۶ میلی‌متر و کمترین در هلیلان با ۴ میلی‌متر ثبت شده است.

این سامانه بارشی امروز از استان خارج شده و تا پایان هفته جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود. با این حال، امشب در نواحی سردسیر استان یخبندان شدید با کاهش دما بین ۵ تا ۱۰ درجه زیر صفر رخ خواهد داد.

پلیس راه استان نیز با توجه به برودت هوا و لغزندگی معابر از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند و تجهیزات ایمنی زمستانی را به همراه داشته باشند.

