یخبندان شدید در ایلام؛ دما بین ۵ تا ۱۰ درجه در استان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش نخستین برف زمستانی از شب گذشته در استان ایلام، علاوه بر خلق لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای خانواده‌ها، موجب کندی تردد و ایجاد ترافیک در برخی معابر شهری شد.

بسیاری از شهروندان امروز به همراه خانواده‌های خود به دامان طبیعت رفتند و با برف‌بازی و ثبت تصاویر یادگاری، روزی متفاوت و شادی‌آفرین را تجربه کردند.

در مقابل، بارش برف سنگین سبب شد ترافیک در برخی نقاط شهر ایلام افزایش یابد.

افشین مظفری، شهردار ایلام، اعلام کرد: معابر اصلی شهر امروز بازگشایی شده و بیش از ۳۰۰ تن نمک و ماسه در سطح شهر، به‌ویژه در مناطق شمالی و شیب‌دار، پخش شده است.

حیدر دشتی‌پور، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان نیز از تردد روان در جاده‌ها خبر داد و افزود: بیش از ۱۳۰ خودروی گرفتار در برف توسط عوامل راهداری امدادرسانی شد و در این عملیات بیش از هزار تن ماسه و نمک مصرف شده است.

بر اساس گزارش مرکز مدیریت راه‌ها، تمامی راه‌های مواصلاتی استان باز هستند.

کارشناس هواشناسی استان نیز اعلام کرد: ارتفاع برف در شهرستان ملکشاهی به ۱۲ سانتی‌متر و در شهر ایلام به ۷ سانتی‌متر رسیده است.

احسان احمدی‌نژاد بیان کرد: بیشترین بارندگی از آغاز فعالیت سامانه بارشی در شهرستان ایوان با ۶۶ میلی‌متر و کمترین در هلیلان با ۴ میلی‌متر ثبت شده است.

این سامانه بارشی امروز از استان خارج شده و تا پایان هفته جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود. با این حال، امشب در نواحی سردسیر استان یخبندان شدید با کاهش دما بین ۵ تا ۱۰ درجه زیر صفر رخ خواهد داد.

پلیس راه استان نیز با توجه به برودت هوا و لغزندگی معابر از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه حرکت کنند و تجهیزات ایمنی زمستانی را به همراه داشته باشند.