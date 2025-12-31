هوای اصفهان ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح چهارشنبه دهم دی ماه با میانگین ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۱۳، احمدآباد ۱۳۱، میدان انقلاب ۱۱۹، خیابان فیض ۱۳۳، کاوه ۱۰۷ و کردآباد ۱۳۹ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه خیابان پروین اعتصامی و سپاهانشهر با عدد ۱۵۳ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۶۳، بزرگراه خرازی ۸۴، دانشگاه صنعتی ۶۰، خیابان رودکی با عدد ۹۳، رهنان ۸۱، زینبیه ۹۹، فرشادی ۸۵، میرزا طاهر ۶۱ و ولدان ۶۸ AQI قابل قبول است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
