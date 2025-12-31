به گزارش خبرنگار مهر، فرشید شبانی، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح عملکرد ۹ ماهه اظهار کرد: در این مدت، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده در حوزه صادرات، پایش، مبارزه بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌های گیاهی به اجرا درآمده است، که این اقدامات نه‌تنها امنیت غذایی استان را تضمین کرده، بلکه جایگاه محصولات کشاورزی ما را در بازارهای جهانی ارتقا داده است.

وی نظارت بر صادرات محصولات کشاورزی استان را از قرار نظارت بر ۱۵۹ محموله مغز بادام به کشورهای هند و امارات به وزن یک هزار و ۲۸۱ تن، همراه با صدور ۱۶۵ گواهی بهداشت گیاهی و نظارت بر ۴۲۵ محموله فلفل دلمه‌ای به کشور روسیه به وزن ۷ هزار و ۱۰۲ تن ذکر کرد و افزود: این حجم صادرات نشان‌دهنده اعتماد بازارهای جهانی به سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی استان است.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اجرای پایلوت‌های پیش‌آگاهی در راستای مبارزه با آفات را از رئوس برنامه‌های اجرایی حفظ نباتات استان اعلام کرد و افزود: در این راستا اجرای پنج پایلوت تخصصی شامل سفیدک سطحی هلو و زنبور مغزخوار بادام برای نخستین بار در کشور و صدور ۳۰ اطلاعیه پیش‌آگاهی استانی و ۲۴ اطلاعیه شهرستانی برای کشاورزان انجام شده است.

شبانی مبارزه بیولوژیک در راستای کاهش جمعیت آفت‌ها به وسیلهٔ دشمنان طبیعی مبتنی‌بر نقش فعال انسان‌ها را در کاهش هزینه‌های کشاورزان بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: در این جهت استفاده از ۵ هزار و ۵۰۰ فرمون اخلال در جفت‌گیری کرم سیب در ۶ هکتار باغات بروجن، بکارگیری یک هزار و ۸۰۰ فرمون کرم خراط و ۵۰۰ فرمون کرم خوشه‌خوار انگور، اجرای طرح شکار انبوه کرم خراط گردو در ۱۵ هکتار و مگس انجیر در ۲ هکتار، رهاسازی زنبور تریکوگراما علیه آفت کرم ساقه‌خوار برنج در ۳۲۰ هکتار مزارع برنج و باغات انار در نه ماهه گذشته صورت گرفته است و این اقدامات بیولوژیک، گامی مهم در کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از محیط زیست استان است.

وی ردیابی عوامل خسارت‌زا در ۱۴۱ هزار و ۲۷۰ هکتار مزارع و ۴۶ هزار و ۸۴۷ هکتار باغات، نظارت ۲۱ کارشناس بر محصولات مهم استان شامل برنج، ذرت، سیب‌زمینی، کلزا، گندم آبی و دیم، و محصولات گلخانه‌ای در سطح ۵ هزار و ۶۵۰ هکتار، مبارزه با سن غلات در ۱۴ هزار و ۹۵۶ هکتار، ملخ در یک هزار هکتار و جوندگان در یک هزار و ۱۸۵ هکتار و مجموع پایش، ردیابی و مبارزه در سطحی فراتر از ۴۵۴ هزار هکتار را از عملکرد این مدیریت در بخش مدیریت تلفیقی آفات و بیماری‌ها عنوان کرد.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری صرفه‌جویی اقتصادی برای کاهش هزینه‌های کشاورزان و آسیب جدی به محصولات کشاورزی را از برنامه‌های کلیدی این مدیریت عنوان کرد و ادامه داد: در این راستا مبارزه شیمیایی در ۷ هزار و ۵۵۰ هکتار علیه برگ‌خوارهای ذرت و پاییزه، مانع از خسارت ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی شد.

شبانی تاکید کرد: اگر این مبارزه انجام نمی‌شد، کشاورزان استان با خسارت سنگینی مواجه می‌شدند، این موفقیت نشان‌دهنده اهمیت مدیریت علمی و به‌موقع آفات است.

وی افزود: در بحث نظارت بر نهاده‌ها، ۲۹۳ مورد نظارت بر داروخانه‌های گیاه‌پزشکی و اجرای سه مانور ملی پایش آفت‌کش‌ها در استان صورت پذیرفت

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: تمامی این اقدامات نتیجه تلاش شبانه‌روزی کارشناسان و همراهی کشاورزان استان است، مدیریت حفظ نباتات چهارمحال و بختیاری با تکیه بر دانش نوین، روش‌های بیولوژیک و مدیریت تلفیقی، نه‌تنها توانسته از خسارت‌های سنگین جلوگیری کند، بلکه مسیر توسعه پایدار کشاورزی و ارتقای جایگاه محصولات استان در بازارهای جهانی را هموار ساخته است.