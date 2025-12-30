چهارمحال و بختیاری محور اصلی زنجیره ارزش بادام در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیرانی، صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای بینظیر استان در حوزه باغبانی، این دستاوردها را نماد تلاش جمعی، برنامهریزی دقیق و همدلی ملی دانست و اظهار کرد: سطح کل باغات چهارمحال و بختیاری به ۵۱ هزار و ۹۶۱ هکتار رسیده و میزان تولید سالانه محصولات باغی استان بالغبر ۲۶۰ هزار و ۱۹۵ تن است، این حجم تولید، علاوهبر تأمین نیازهای داخلی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و تثبیت جایگاه استان در عرصه کشاورزی کشور ایفا میکند.
وی تصریح کرد: تا پایان آذرماه سال جاری، سطح گلخانههای استان به ۱۲۰ هکتار در قالب ۲۶۸ واحد گلخانهای افزایش یافته است و از این میزان ۱۰۴ هکتار به تولید سبزی و صیفیجات اختصاص یافته که تولیدی معادل ۱۷ هزار و ۶۸۰ تن داشته است، همچنین ۱۶ هکتار به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص یافته که تولیدی بالغ بر ۱۷ میلیون شاخه گل را رقم زده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: هماکنون ۷۰ هکتار گلخانه جدید با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۷۰ درصد در حال ساخت است که پس از بهرهبرداری، جهشی چشمگیر در تولید و اشتغال استان ایجاد خواهد کرد.
شیرانی ادامه داد: این استان با دارا بودن ۲۳ هزار هکتار باغ بادام و تولید سالانه ۳۶ هزار تن، رتبه نخست تولید بادام در کشور را کسب کرده است، صادرات مغز بادام مامایی استان نیز به ۲ هزار و ۷۰۰ تن رسیده که ارزش آن بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود، این موفقیت، چهارمحال و بختیاری را بهعنوان محور اصلی زنجیره ارزش بادام در کشور و یکی از بازیگران مهم بازار جهانی معرفی کرده است.
وی یادآور شد: بهمنظور تکمیل زنجیره ارزش بادام، شهرک تخصصی بادام استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی در حال واگذاری به متقاضیان است، این اقدام، بستری برای توسعه فرآوری، بستهبندی، صادرات و ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی فراهم میآورد و آیندهای روشن برای کشاورزان و فعالان این حوزه رقم خواهد زد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: مدیریت باغبانی استان در راستای افزایش بهرهوری و انتخاب ارقام برتر، طرحهای پایلوت مقایسه ارقام را اجرا کرده است که شامل: ۱۲ رقم پیکان، ۲۰ رقم انگور، ۶۴ رقم بادام میباشند.
شیرانی اذعان داشت: این طرحها با هدف ارتقای کیفیت محصولات، افزایش سازگاری با شرایط اقلیمی و دستیابی به عملکرد بهتر در سطح استان اجرا شدهاند.
وی گفت: در راستای توسعه باغات و نوسازی باغات فرسوده، ۲۳۰ هزار اصله نهال مثمر اصلاحشده توزیع شده است، اصلاح و احیای باغات در سطح ۳ هزار و ۵۴۶ هکتار و حذف و جایگزینی باغات فرسوده در سطح ۴۵۰ هکتار نیز انجام شده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بهمنظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول گردو، عملیات سرشاخهکاری در سطح ۶۰۵ هکتار بر روی ۶ هزار و ۲۱ اصله درخت گردو اجرا شده است، این اقدام، تأثیر بسزایی در اصلاح باغات قدیمی و افزایش بهرهوری محصول گردو داشته است.
