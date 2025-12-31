  1. جامعه
  2. شهری
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۷

۳۵ اتوبوس دوکابین جدید به ناوگان تندروی حمل و نقل تهران اضافه می‌شود

۳۵ اتوبوس دوکابین جدید به ناوگان تندروی حمل و نقل تهران اضافه می‌شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود ۳۵ دستگاه اتوبوس دو کابین جدید به ناوگان تندروی حمل و نقل تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با اشاره به ادامه روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت گفت: این اتوبوس‌های دو کابین ۱۸ متری دیزلی از برند یوتانگ، با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و کاهش ازدحام در مسیرهای پرتردد وارد کشور شده‌اند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای تقاضای سفر در خطوط ۱۰ و ۴، برنامه‌ریزی شده است تا این ناوگان جدید پس از انتقال به تهران، در این دو خط تندرو مستقر شود تا تأثیر ملموسی در بهبود زمان سفر و کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان ایجاد کند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص و بهره‌برداری از این اتوبوس‌ها تاکید کرد: اتوبوس‌های دو کابین جدید با برخورداری از امکانات به‌روز، نقش مؤثری در ارتقای سطح خدمات حمل‌ونقل عمومی و پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون مسافران خواهند داشت. بی تردید توسعه ناوگان تندرو و تمرکز بر خطوط پرتردد، یکی از اولویت‌های اصلی شرکت واحد برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی پایتخت در ماه‌های پیش رو است.

کد خبر 6708259

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها