به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اجرای طرح «همیار اتوبوس» گفت: در این طرح، نظر و مشارکت مستقیم شهروندان مبنای انتخاب رانندگان نمونه قرار گرفته و تلاش کرده‌ایم از ظرفیت فناوری برای تعامل مؤثر با مسافران استفاده کنیم.

به گفته علیزاده، QR کدی که در تمامی اتوبوس‌های شهری تهران نصب شده، شهروندان را به بستر نظرسنجی این طرح هدایت می‌کند. مسافران پس از اسکن کد با تلفن همراه خود، با وارد کردن شماره پلاک اتوبوس که در بالای رمزنگار درج شده، به سوالات مربوطه پاسخ می‌دهند و در پایان می‌توانند راننده مورد نظر خود را به‌عنوان راننده نمونه معرفی کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تاکید کرد: در پایان هر ماه، با بهره‌گیری از نظرات ثبت‌شده شهروندان، از دو راننده نمونه به انتخاب مردم با اهدای تندیس و هدایای نقدی تقدیر خواهد شد.

علیزاده هدف از اجرای این طرح را ارج نهادن به دیدگاه شهروندان، تقویت فرهنگ مشارکت عمومی و تشویق رانندگان برتر بر اساس شاخص‌های مورد انتظار شرکت واحد عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد که این اقدام به ارتقای کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مسافران در ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران منجر شود.