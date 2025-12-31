مهدی جمالی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح خانه احزاب استان اصفهان اظهار کرد: راه‌اندازی این نهاد پس از بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، گامی مهم در مسیر تقویت فعالیت‌های حزبی، ارتقای گفت‌وگوی سیاسی و نهادینه‌سازی مشارکت مسئولانه تشکل‌های سیاسی در استان است.

وی با بیان اینکه خانه احزاب اصفهان با حضور ۷۲ حزب و تشکل سیاسی فعال کار خود را آغاز کرده است، افزود: همزمان با افتتاح این مجموعه و با هماهنگی خانه احزاب کشور، انتخابات خانه احزاب استان برگزار شد و در پایان با رأی مستقیم نمایندگان فراکسیون‌های اصلاح‌طلبان، اصول‌گرایان و مستقلین، ۱۵ عضو اصلی، ۶ عضو علی‌البدل و ۳ بازرس برای مدت سه سال انتخاب شدند.

استاندار اصفهان حضور رئیس خانه احزاب ایران در این مراسم را نشانه اهمیت نقش احزاب در سیاست‌ورزی منطقی و قانونمند دانست و گفت: در دیدار با دکتر حسین کمالی، بر لزوم توانمندسازی تشکل‌های سیاسی، تقویت کار تشکیلاتی و فراهم‌سازی زمینه ایفای نقش مؤثر احزاب در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی تأکید شد.

جمالی‌نژاد با اشاره به همزمانی آغاز به‌کار خانه احزاب استان با فرآیند ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، تصریح کرد: فعالیت خانه احزاب می‌تواند در افزایش نشاط سیاسی، تشویق نخبگان به مشارکت مسئولانه، ارتقای امید اجتماعی و در نهایت افزایش مشارکت مردمی در انتخابات آینده نقش مؤثری ایفا کند.