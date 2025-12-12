میدان مادر پیونددهنده جریان ترافیک شهری و سرمایه اجتماعی خمینی شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر جمعه در مراسم افتتاح میدان مادر خمینیشهر، با قدردانی از تلاش شبانهروزی مجموعه مدیریت شهری و عوامل اجرایی، این طرح را یکی از پروژههای شاخص در حوزه زیرساختهای ترافیکی منطقه برشمرد.
وی با اشاره به ابعاد گسترده این طرح اظهار کرد: میدان اصلی حدود پنج هزار مترمربع وسعت دارد و محدوده پیرامونی آن نیز سیزده هزار مترمربع را در بر میگیرد؛ بهگونهای که در مجموع، نزدیک به هجده هزار مترمربع از فضاهای شهری شامل میدان، معابر و محورهای اطراف، تحت عملیات عمرانی گسترده و تخصصی قرار گرفته است.
استاندار اصفهان هدف محوری این پروژه را کاهش فشار ترافیکی درونشهری عنوان کرد و افزود: یکی از اقدامات اساسی در این طرح، هدایت کامیونها و تریلیها به مسیرهای بیرون از بافت شهری بود؛ اقدامی که علاوه بر ارتقای ایمنی شهروندان، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهری ایفا میکند.
جمالینژاد با اشاره به دشواریهای فنی اجرای پروژه گفت: برای ایجاد مسیر کنارگذر و فراهم شدن اتصالهای جدید ترافیکی، عملیات کوهبرداری در ارتفاعی بین سه تا هفده متر انجام شد که این کار سنگین، با همت و تلاش مستمر نیروهای شهرداری و عوامل اجرایی به نتیجه رسید.
وی ادامه داد: پس از این مرحله حساس، عملیات زیرسازی مسیر کنارگذر خلیج فارس تکمیل شد؛ مسیری که از میدان مادر آغاز میشود و پس از عبور از محدوده صنعتی دوشاخ، کارخانه آرد صحرا و کانال آب اصغرآباد، به جاده الغدیر بهعنوان محور ارتباطی مهم میان نجفآباد و اصفهان متصل میشود.
استاندار اصفهان با تأکید بر جایگاه راهبردی این میدان خاطرنشان کرد: میدان مادر در حقیقت حلقه اتصال کمربندی نجفآباد، شاهینشهر، تهران و اصفهان است و نقشی کلیدی در پیوند شهر با شریانهای اصلی برونشهری ایفا میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری تصریح کرد: دستهای ما اگر در کنار هم قرار گیرد، توان جابهجایی کوهها را دارد.
جمالینژاد مشارکت مردم و تعامل سازنده دستگاههای اجرایی را پایه تحول و پیشرفت شهر دانست و بر لزوم رعایت ضوابط فنی و هماهنگی با نهادهای تخصصی حتی در پروژههای مردمی تأکید کرد.
استاندار اصفهان با اشاره به تعهد کامل مجموعههای اجرایی استان برای حمایت از طرحهای عمرانی و مشارکتی گفت: «اعتماد، مستحکمترین پل میان دلهاست» و همین همدلی را زبان مشترک ساختن آیندهای روشن توصیف کرد.
وی افزود: شهری زنده است که در آن، همسایه برای همسایه دغدغه دارد و مردم خود را در سرنوشت شهر سهیم میدانند.
جمالینژاد با بیان اینکه آینده را نه فقط با سازهها، بلکه با نگاههای مسئولانه و مهربان میسازیم، از شهروندان خواست با امید، همدلی و مشارکت فعال، مسیر آبادانی را ادامه دهند و یادآور شد: شهر، خانه ماست؛ و هر آنچه برای آن میسازیم، میراثی است که برای فرزندانمان باقی خواهد ماند.
