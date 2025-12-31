امنیت غذایی پشتوانه استقلال، عزت و قدرت ملی کشورهاست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود تاجیک، جانشین رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح، در سخنانی در همایش تخصصی تغذیه نظامی ضمن تبریک پیشاپیش میلاد باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، با تأکید بر اهمیت راهبردی امنیت غذایی، آن را عامل بقا، حیات و اقتدار ملتها دانست و گفت: امنیت غذایی صرفاً یک موضوع معیشتی نیست، بلکه پشتوانه استقلال، عزت و قدرت ملی کشورهاست.
وی اظهار کرد: اگرچه محور این همایش جیرههای بقا در شرایط خاص و اضطراری است، اما از زاویهای کلانتر باید به مسئله امنیت غذایی در سطح ملی و نیروهای مسلح نگاه کرد.
سردار تاجیک با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای گذشته تصریح کرد: معظمله بارها تأکید کردهاند که ملت ایران در تأمین مواد غذایی اصلی خود نباید به خارج از مرزها وابسته باشد. ملتی که با ابتکار، توان و نیروی داخلی خود تولید و مصرف کند و حتی بتواند صادرات داشته باشد، به معنای واقعی بهت اقتدار دست یافته است.
جانشین رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: دشمنی قدرتهای سلطهگر با جمهوری اسلامی ایران، ریشه در همین استقلالطلبی دارد. کشوری که زیر بار زور نمیرود، برای حفظ عزت خود باید در تأمین نان و غذای مردمش به دیگران محتاج نباشد، چرا که وابستگی غذایی میتواند به ابزاری برای تحقیر ملتها تبدیل شود.
وی با اشاره به نمونههای تاریخی و معاصر استفاده از غذا بهعنوان سلاح سیاسی و نظامی گفت: تجربه تحریم «نفت در برابر غذا» در عراق و همچنین جنایات رژیم صهیونیستی در غزه نشان داد که چگونه محاصره غذایی میتواند به ابزاری برای فشار و جنایت علیه ملتها تبدیل شود. در غزه، محاصره اقتصادی به حدی فاجعهبار بود که حتی با وجود سانسور رسانهای، افکار عمومی جهان را به خیابانها کشاند.
سردار تاجیک امنیت غذایی را از ضروریات انکارناپذیر کشور و نیروهای مسلح دانست و افزود: در کنار تأمین غذا، باید به مدیریت منابع نیز توجه جدی داشت. امروز کشور ما سالانه بیش از ۳۵ میلیون تن ضایعات مواد غذایی دارد که ارزشی معادل ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار دارد؛ رقمی نزدیک به نیمی از درآمد صادرات نفتی کشور.
وی ادامه داد: برای تولید این میزان غذای هدررفته، حدود ۹ میلیارد مترمکعب آب مصرف میشود؛ در حالی که ایران با تنش شدید آبی مواجه است و حتی در برخی مناطق تأمین آب شرب نیز با مشکل روبهروست. این موضوع ضرورت اصلاح الگوی مصرف و کاهش ضایعات را دوچندان میکند.
جانشین رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اقدامات انجامشده در نیروهای مسلح گفت: با تشکیل شوراهای سلامت، کمیتههای عالی تغذیه و اعمال نظارتهای دقیق تا پایینترین سطوح، وضعیت تغذیه در نیروهای مسلح نسبت به گذشته بهطور چشمگیری بهبود یافته است و میزان ضایعات و فساد مواد غذایی به حداقل رسیده است.
وی افزود: تقویت نیروی انسانی متخصص، توسعه آموزشهای علمی در دانشگاههای مرتبط و نظارت سامانهمحور از جمله اقداماتی است که نیروهای مسلح را در این حوزه به یکی از منظمترین و کمضایعاتترین سازمانها تبدیل کرده است.
سردار تاجیک نقش تغذیه را در افزایش آمادگی رزمی، سلامت جسم و روان و کاهش بیماریهای غیرواگیر بسیار مؤثر دانست و گفت: تاریخ نظامی نشان میدهد که تغذیه مناسب میتواند سرنوشت نبردها را تغییر دهد. آمادگی، تابآوری و توان رزم نیروها ارتباط مستقیم با تغذیه صحیح دارد.
وی در پایان با تشریح افق آینده نیروهای مسلح در حوزه تغذیه و امنیت غذایی گفت: هدف ما دستیابی به سازمانی با امنیت غذایی پایدار، متکی به خود، برخوردار از نیروی انسانی سالم، سبک زندگی اسلامی–ایرانی، تغذیه علمی، زیرساختهای مدرن و چابک، آمادگی در شرایط بحران و کاهش هزینهها از طریق اصلاح الگوی مصرف و رونق تولید داخلی است.
