به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «هیچ‌کس جیمی نمی‌شه» به کارگردانی محمد پورجعفری از ۱۷ دی‌ماه، هر روز ساعت ۱۹ در تماشاخانه نارون رشت به اجرا درمی‌آید و با بهره‌گیری از طنز و عناصر ابزورد، مناسبات سیاسی و رسانه‌ای امروز را نقد می‌کند.

این اثر، نمایشی کمدی-ابزورد است که داستان خود را در قالب یک مهمانی انتخاباتی برای کنگره روایت می‌کند؛ مهمانی‌ای که در آن حفظ ظاهر و ساخت تصویر مطلوب بر واقعیت غلبه می‌کند. شخصیت اصلی نمایش، جیمی، به ابزاری برای پیشبرد اهداف، پنهان‌کاری و توجیه موقعیت‌ها تبدیل می‌شود.

در طول نمایش، هر یک از حاضران تلاش می‌کنند «جیمیِ مطلوب خود» را بسازند؛ وضعیتی طنزآمیز که مناسبات سیاستِ نمایشی، رسانه محور و مبتنی بر تصویر سازی را بازتاب می‌دهد.

نمایش، بدون شعارزدگی، مخاطب را به تأمل درباره سرنوشت هویت فردی در جهانی که نقش‌ها و روایت‌های ساختگی بر حقیقت غلبه کرده‌اند، دعوت می‌کند.

در این اثر، بازیگرانی همچون سینا نصیری، علی جزایری، هستی حیدری، رضا شاهرودی، مهسا سلیمی، فرحانه حسنی، بهادر صالحی، افروز حسینی، امیرحسین غلامی، امیر ارسلان حاجتی و ثنا سلامتی ایفای نقش می‌کنند.