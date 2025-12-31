به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره تئاتر منطقه‌ای افراد دارای معلولیت در ارومیه، این جشنواره را یک رویداد هنری مؤثر خواند که نمایش توانمندی‌های هنرمندان دارای معلولیت را به تصویر کشید و تأکید کرد: معلولیت محدودیت نیست. تأثیرگذاری شما بزرگواران در اجرای نمایش، مفهوم «ما می‌توانیم» را به خوبی نشان داد.

فرماندار ارومیه افزود: هنر، دردها، آرزوها و ظرفیت‌های جامعه را به تصویر می‌کشد. شما با روحیه خلاق و آزاد خود و با وجود معلولیت، اثبات کردید که با بستر مناسب، اراده و همت، هیچ استعدادی پنهان نمی‌ماند و همه می‌توانند تأثیرگذار باشند.

وی خطاب به هنرمندان شرکت‌کننده گفت: شما محیط غلبه کردید و نشان دادید که معلولیت‌ها برایتان مانع نیست. جامعه ما نیازمند نگاه عادلانه و انسانی است و باید به افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان توجه و از توانمندی‌هایشان بهره برد.

۱۳۰۰ هنرمند معلول در گروه‌های نمایشی فعالیت می‌کنند

مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی کشور نیز در این مراسم با اشاره به نقش اثرگذار هنر در توانمندسازی افراد دارای معلولیت اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۲ گروه نمایشی فعال متشکل از یک هزار و ۳۰۰ هنرمند دارای معلولیت در قالب ۶ منطقه در کشور فعالیت می‌کنند.

محمدرضا اسدی با تأکید بر اینکه استمرار فعالیت این گروه‌های نمایشی، بیانگر ظرفیت‌های بالای هنری و اجتماعی افراد دارای معلولیت است، افزود: تجربه‌های موفق این هنرمندان نشان می‌دهد هر زمان بستر مناسب، حمایت هدفمند و فرصت برابر فراهم شود، افراد دارای معلولیت قادرند استعدادها و توانمندی‌های خود را به شکلی مؤثر و قابل توجه به نمایش بگذارند.

مدیرکل دفتر ریاست سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: توسعه فعالیت‌های نمایشی و هنری این گروه‌ها، افزون بر شکوفایی استعدادهای فردی، پیامدهای مثبت اجتماعی متعددی به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به ارتقای سطح سلامت روان، تقویت روحیه خودباوری، افزایش حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه اشاره کرد.

آثار برگزیده این دوره از جشنواره، به مرحله ملی و جشنواره فجر راه خواهند یافت

مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: شرکت‌کنندگان در این جشنواره به جهانیان اثبات کردند که معلولیت هرگز به معنای محدودیت نیست. این عزیزان با ارائه آثاری در سطح استانداردهای حرفه‌ای، ظرفیت‌های بالای هنری خود را به نمایش گذاشتند.

رسول بابایان با بیان اینکه آثار برگزیده این دوره از جشنواره، به مرحله ملی و جشنواره فجر راه خواهند یافت که نشان از کیفیت بالای اجراها و پشتکار هنرمندان دارد، یادآور شد: این جشنواره با هدف شناسایی و شکوفایی استعدادهای هنری افراد دارای معلولیت و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات هنری برگزار می‌شود.

داور هشتمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت در ارومیه نیز با بیان اینکه برگزاری جشنواره تئاتر (طلوع)، امید را به زندگی افراد دارای معلولیت و خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند

داورصبری، افزود: نتیجه این تلاش‌ها تنها شعله‌ور شدن امید به زندگی در خود این هنرمندان نیست، بلکه خانواده‌های آنان نیز از این نور امید بهره‌مند می‌شوند.