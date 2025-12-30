۱۱۵ مسجد اردبیل آماده میزبانی از معتکفان ماه رجب است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محسنی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ثبت‌نام مراسم معنوی اعتکاف از ابتدای ماه مبارک رجب در سراسر استان آغاز شروع شده و هم‌زمان با ایام‌البیض، آئین اعتکاف در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب با مشارکت گسترده مردم برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال ۱۱۵ مسجد در سطح استان اردبیل برای برگزاری این مراسم معنوی آماده‌سازی شده‌اند، افزود: تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از معتکفان در شهرها و مناطق مختلف استان اندیشیده شده است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به رشد استقبال مردمی از این آئین عبادی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۴ هزار نفر در مراسم اعتکاف شرکت کردند و پیش‌بینی می‌شود امسال با افزایش مشارکت، تعداد معتکفان به بیش از ۵ هزار نفر برسد.

محسنی اعتکاف را فرصتی ارزشمند برای خودسازی معنوی، تقویت ایمان و انس بیشتر با معارف دینی دانست و از اقشار مختلف، به‌ویژه جوانان، برای حضور گسترده در این مراسم دعوت کرد.