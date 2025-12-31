  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

جاده‌های گناباد به فردوس و سرایان بازگشایی شد

گناباد- رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناباد گفت: جاده‌های گناباد به فردوس و سرایان که به دلیل بارش برف مسدود شده بود، بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدی اظهار کرد: جاده‌های گناباد به فردوس و سرایان در استان خراسان جنوبی که سه‌شنبه شب ۹ دی‌ماه به دلیل بارش شدید برف و کولاک ناشی از آن مسدود شده بود، با تلاش مأموران راهداری بازگشایی شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گناباد افزود: بارش برف در گردنه‌های کاخک و کلات شهرستان گناباد، جاده‌های این شهرستان به سمت شهرستان‌های فردوس و سرایان در استان خراسان جنوبی را مسدود کرده بود که هم اکنون تردد در آنها جریان دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به بارش و کولاک برف تردد در این جاده‌ها با تجهیزات ایمنی در جریان است.

