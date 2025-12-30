https://mehrnews.com/x3b2Qd ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰ کد خبر 6707963 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰ بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد خبر 6707963 کپی شد مطالب مرتبط قاسمی:سرما و بارش برف خراسان رضوی را فرا میگیرد بارش شدید برف در مشهد محور برفی قوچان به درگز بارش برف در حرم امام رضا(ع) بارش برف زمستانی در چناران شب برفی طرقبه جادههای گناباد به فردوس و سرایان بازگشایی شد برچسبها بارش برف برف و کولاک خراسان رضوی
