  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان

بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان

مشهد- در این فیلم تصاویری از بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان را مشاهده می کنید.

دریافت 4 MB
کد خبر 6707963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      4 0
      پاسخ
      چقدر شما باحالین از یک طرف میگین هیچ خبری نیست الکی تعطیل میکنن از یه طرف میگین برف همه جا رو گرفته 🤣🤣🤣🤣

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها