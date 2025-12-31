شکری: راه ارتباطی ۱۴۰۰ روستای آذربایجان غربی بازگشایی شد

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته سه هزار و ۱۴۸ کیلومتر برف روبی محورهای ارتباطی و بازگشایی راه ۱۴۰۰ روستا در استان انجام شده است، افزود:: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۹۱ راهدار استان با استفاده از ۱۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و مصرف ۳ هزار و ۳۵۵ تن شن و ماسه، عملیات برف‌روبی محورهای اصلی و فرعی استان را انجام داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه با قطع بارش‌ها تردد در محورهای استان روان است، اظهار کرد: در حال حاضر در محورهای نقده– پیرانشهر، سردشت، تمرچین، مهاباد– سردشت، گردنه زمزیران و ارومیه–اشنویه کولاک شدید گزارش شده و در محور مایین بلاغ تکاب تردد به کندی انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از بازگشایی راه‌های روستایی خبر داد و گفت: در این مدت، یک‌هزار و ۳۱۶ محور روستایی به طول ۲ هزار و ۳۳ کیلومتر برف‌روبی شده و تردد در این محورها برقرار است.

وی با اشاره به امدادرسانی به ۳۹۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف افزود: همچنین با همکاری عوامل راهداری، برای ۲۳ نفر از مسافران در راه‌مانده اسکان اضطراری فراهم شد.

شکری با اشاره به یخبندان ناشی از برودت هوا و کولاک شدید در برخی محورها، از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ همراه داشته باشند تصریح کرد: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا تردد کاربران جاده‌ای بدون مشکل انجام شود.