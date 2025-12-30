https://mehrnews.com/x3b2Tw ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۸ کد خبر 6708124 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۰ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۸ شب برفی طرقبه طرقبه- در این فیلم تصاویر و حال و هوای شب برفی شهرستان طرقبه را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد خبر 6708124 کپی شد مطالب مرتبط بارش برف در حرم امام رضا(ع) جادههای گناباد به فردوس و سرایان بازگشایی شد بارش برف در خراسان رضوی از روز شنبه بارش شدید برف در مشهد بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان بارش برف زمستانی در چناران برچسبها بارش برف طرقبه شاندیز خراسان رضوی
