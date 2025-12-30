  1. استانها
بارش برف زمستانی در چناران

چناران- براساس پیش بینی های هواشناسی خراسان رضوی از عصر سه شنبه شهرستان چناران شاهد بارش برف و نزول رحمت الهی است.

