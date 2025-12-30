https://mehrnews.com/x3b2Mm ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹ کد خبر 6707822 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹ بارش برف زمستانی در چناران چناران- براساس پیش بینی های هواشناسی خراسان رضوی از عصر سه شنبه شهرستان چناران شاهد بارش برف و نزول رحمت الهی است. دریافت 9 MB کد خبر 6707822 کپی شد مطالب مرتبط قاسمی:سرما و بارش برف خراسان رضوی را فرا میگیرد محور برفی قوچان به درگز بارش شدید برف در مشهد بارش برف شدید و کولاک در درگز بارش برف و کولاک در محور چناران به سمت قوچان شب برفی طرقبه جادههای گناباد به فردوس و سرایان بازگشایی شد بارش برف در حرم امام رضا(ع) برچسبها بارش برف بارش باران خراسان رضوی چناران و بینالود
