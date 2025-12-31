به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند امروز چهارشنبه در همایش ملی آبزی‌پروری و فناوری‌های نوین، اظهار داشت: امروز میزبان سرمایه‌گذاران هستیم که با تعهد بیش از ۱۰ هزار میلیاردتومانی سرمایه‌گذاری، عزم خود را برای کمک به توسعه آبزی‌پروری استان جزم کرده‌اند.

وی گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً در شهرستان‌های جنوبی استان متمرکز است.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: این سرمایه‌گذاری‌ها ظرفیت تولید آبزیان در استان را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

بیرانوند، افزود: سرمایه‌گذاری یاد شده موجب افزایش ۱۷ هزارتنی تولید آبزیان در استان می‌شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به تولید ۴۵ هزار تن آبزیان در لرستان، گفت: قطعاً می‌توانیم میزان تولید استان در این حوزه را به بیش از ۱۵۰ هزار تن در سال برسانیم.

مدیرکل شیلات لرستان با اشاره به موفقیت‌های زنجیره ارزش آبزی‌پروری در لرستان، بیان داشت: شرایط استان در حوزه پرورش ماهی خوب است، اما در حوزه‌های فراوری، صادرات و بازار رسانی هنوز کار باید انجام داد.

بیرانوند با اشاره به اینکه در بیش از ۲۰ نقطه رودخانه‌های لرستان ایجاد مجتمع‌های پرورش ماهی پیش‌بینی‌شده است، افزود: آمادگی صدور مجوزهای لازم دراین‌رابطه برای فعالیت بخش خصوصی وجود دارد.