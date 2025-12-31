بسکی گنبدکاووس آماده نبرد با زنجان برای قهرمانی نیم فصل بدمینتون

  1. استانها
گنبدکاووس_ سرمربی تیم بدمینتون بسکی گنبدکاووس گفت: در آخرین هفته نیم فصل لیگ برتر بدمینتون باشگاه های کشور بازی سختی در زنجان داریم.

مسعود پیروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بدمینتون زنجان بسیار قدرتمند است و این استان قطب بدمینتون در کشور است و می‌دانیم که شرایط راحت نخواهد بود.

وی با اشاره به شرایط میزبانی تیم زنجان ادامه داد: این تیم از هواداران بسیاری برخوردار است و حمایت تماشاچیان خود را هم دارد.

پیروزی افزود: با این حال تیم ما هم شرایط خوبی دارد و تمرینات خوبی داشته‌ایم و باشگاه حتی چند روز زودتر اعزام تیم به زنجان را انجام داده تا با آمادگی کامل در این مسابقه حاضر شویم.

سرمربی تیم بدمینتون بسکی گنبدکاووس گفت: تمام تلاش کادر فنی و بازیکنان این است که با تمام انرژی بدون باخت قهرمان نیم فصل لیگ برتر شویم.

تیم بدمینتون بسکی گنبدکاووس در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر بدمینتون باشگاه‌های کشور پنچ شنبه به مصاف درخشان زنجان می‌رود.

در حاضر تیم بدمینتون بسکی گنبدکاووس با پنج بازی، پنج برد تیمی و بدون باخت در رده اول و تیم درخشان زنجان با پنج بازی، سه برد تیمی و دو باخت تیمی در رده سوم جدول رده بندی لیگ برتر بدمینتون باشگاه‌های کشور قرار دارد.

