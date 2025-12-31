  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

سردار مصطفی پور: سربازان با بصیرت آینده کشور را رقم می‌زنند

رشت- فرمانده دوران دفاع مقدس گفت: آگاهی، بصیرت و همدلی جوانان کلید موفقیت در خدمت مقدس سربازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین مصطفی‌پور ظهر چهارشنبه در هجدهمین جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) و در جمع سربازان و پرسنل کادر جوان اظهار کرد: تجربه همزیستی، همدلی و محبت در کنار افراد با فرهنگ‌های متفاوت، یکی از مهم‌ترین فرصت‌های دوران سربازی است.

وی گفت: جوانان باید بدانند چرا وارد این مسیر شده‌اند و چگونه می‌توانند با آگاهی و بصیرت، سختی‌ها و چالش‌های دوران خدمت را پشت سر بگذارند.

همزیستی و آگاهی فرهنگی، تجربه‌ای برای رشد شخصی

سردار مصطفی‌پور بیان کرد: دوران خدمت فرصتی است تا جوانان یاد بگیرند چگونه تفاوت‌های فرهنگی و ذهنی افراد مختلف را در کنار هم مدیریت کنند و به آرامش و همکاری برسند. این تجربه نه تنها برای سربازان، بلکه برای آینده اجتماعی و حرفه‌ای آن‌ها حیاتی است.

وی افزود: اگر جوانان تاریخچه خدمت به جامعه و وطن را مطالعه کنند، درک بهتری از قوانین، سختی‌ها و مسئولیت‌های خود خواهند داشت و مسیر خدمت برایشان هموارتر می‌شود.

فرمانده دوران دفاع مقدس با بیان خاطرات خود از فرماندهی تیپ تکاور گفت: در ابتدا تنها ۱۵ تا ۲۰ نفر از میان ۶۷۰۰ نفر داوطلب مسئولیت شدند، اما همین تعداد با آموزش و همدلی به نیروهای شاخص و موفق تبدیل شدند. آگاهی، اعتماد و هماهنگی میان نیروها، کلید موفقیت یگان‌ها بود.

وی ادامه داد: اگر سربازان جوان از حوزه‌های عملی و مسئولیت‌های خود آگاه باشند و فرماندهان با آن‌ها همراهی کنند، تعامل و همکاری میان نیروها به بالاترین سطح می‌رسد و یگان پایدار و موفق عمل خواهد کرد.

نقش بصیرت، اعتقاد و توکل در موفقیت سربازان

سردار مصطفی‌پور تأکید کرد: آگاهی و بصیرت باعث می‌شود ارتباط قلبی میان فرمانده و نیروها شکل بگیرد و سربازان مجموعه را فقط به عنوان محل کار، بلکه به عنوان بخشی از زندگی خود بپذیرند. این همراهی و اعتماد، مانع بروز تخلفات و مشکلات می‌شود و به موفقیت مأموریت‌ها کمک می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت تربیت جوانان بر اساس اصول اخلاقی و دینی گفت: رشد فکری و معنوی سربازان با توکل به خدا، رعایت حلالیت و رعایت شریعت تقویت می‌شود و این موضوع در آینده آنان و خدمتشان به جامعه تأثیر بسزایی دارد.

تجربه نسل‌های گذشته و اهمیت تاریخ در خدمت جوانان

فرمانده دوران دفاع مقدس به نقش نسل‌های گذشته و آموزه‌های دینی و تاریخی اشاره کرد و افزود: توجه به تاریخ، شناخت الگوهای دینی و فرهنگی و مطالعه رفتارهای پیامبران و امامان، جوانان را برای انجام مسئولیت‌های اجتماعی و دفاعی آماده می‌کند.

وی افزود: همان‌طور که امام امت و مقام معظم رهبری بر اهمیت جوانان و توانمندی‌های آنان تأکید داشته‌اند، سربازان امروز نیز با آگاهی، انگیزه و بصیرت می‌توانند مسیر خود را به درستی طی کنند و آینده کشور را بسازند.

سرهنگ مصطفی‌پور در پایان گفت: دوران خدمت، فرصت تربیت اجتماعی، رشد اخلاقی و آمادگی عملی برای جوانان است. اگر جوانان با بصیرت و اعتقاد وارد این مسیر شوند، می‌توانند در همین دوران، سرنخ‌های رشد فردی و اجتماعی خود را کشف کنند و آینده‌ای روشن برای خود و کشور رقم بزنند.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از ۵۲ سرباز از هفت رده از نیروهای مسلح مستقر در استان گیلان تجلیل شد.

