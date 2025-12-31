دوره آموزشی مبارزه با آفات نخیلات در گناوه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه محصول خرما یکی از پیشرانهای اصلی اقتصادی و معیشتی منطقه به شمار میرود و مبارزه با آفات و بیماریهای نخیلات از رویکردهای مهم در حفظ و ارتقای بهرهوری این محصول محسوب میشود، و در راستای نیازسنجیهای انجامشده از نخلداران منطقه، دوره آموزشی مبارزه با آفات و بیماریهای نخیلات روز چهارشنبه دهم دیماه در روستای قلعه سرهان از توابع شهرستان گناوه برگزار شد.
این دوره به همت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و با همکاری جهاد کشاورزی استان در راستای طرح آبادانی و پیشرفت منظومههای روستایی که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا است، در شهرستان گناوه برگزار شد و با حضور نخلداران منطقه، تسهیلگران و راهبر طرح همراه بود.
در این برنامه، مباحث آموزشی مرتبط با شناسایی، پیشگیری و روشهای مقابله با آفات و بیماریهای نخیلات ارائه شد و حاضران به طرح پرسشها و تبادل تجربیات پرداختند.
برگزاری این دوره در راستای ارتقای دانش فنی نخلداران، افزایش بهرهوری باغات نخیلات و حمایت از معیشت پایدار بهرهبرداران بخش کشاورزی منطقه انجام شد.
