  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

۵۴۰ کیلومتر راه های شاهرود و میامی درگیر برف؛ ۹۲ خودرو کمک رسانی شد

۵۴۰ کیلومتر راه های شاهرود و میامی درگیر برف؛ ۹۲ خودرو کمک رسانی شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری سارقی که به ۱۵ فقره سرقت در یکی از شهرک‌های این شهر اعتراف کرده است، خبر داد.

قربان شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات نگهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۵۴۰ کیلومتر راه‌های شاهرود و میامی درگیر برف شدند.

وی از تلاش راهداری برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد در محورهای برف گیر قدر دانی کرد و اظهار داشت: عملیات راهداری در محورهای توسکستان، شاهرود-آزادشهر، شاهرود-میامی، میامی-جاجرم و بی ارجمند-بردسکن انجام گرفته است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از نمک پاشی یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند مسیر خبر داد و اظهار داشت: ۱۳ روستا به طول ۷۸ کیلومتر برف روبی شده است.

شیخ میزان شن و نمک مصرفی را ۵۵۰ تن عنوان کرد و افزود: به ۹۲ خودرو کمک رسانی و ۱۵ مورد اسکان اضطراری مسافران انجام گرفت.

وی تعداد راهداران حاضر در عملیات را ۱۱۵ نفر عنوان کرد و افزود: ۱۲۵ دستگاه سنگین، نیمه‌سنگین و سبک طی شبانه روز گذشته در راه‌های شاهرود و میامی به کار گرفته شده است.

کد خبر 6708662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها