۵۴۰ کیلومتر راه های شاهرود و میامی درگیر برف؛ ۹۲ خودرو کمک رسانی شد

قربان شیخ در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات نگهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته ۵۴۰ کیلومتر راه‌های شاهرود و میامی درگیر برف شدند.

وی از تلاش راهداری برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد در محورهای برف گیر قدر دانی کرد و اظهار داشت: عملیات راهداری در محورهای توسکستان، شاهرود-آزادشهر، شاهرود-میامی، میامی-جاجرم و بی ارجمند-بردسکن انجام گرفته است.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از نمک پاشی یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر باند مسیر خبر داد و اظهار داشت: ۱۳ روستا به طول ۷۸ کیلومتر برف روبی شده است.

شیخ میزان شن و نمک مصرفی را ۵۵۰ تن عنوان کرد و افزود: به ۹۲ خودرو کمک رسانی و ۱۵ مورد اسکان اضطراری مسافران انجام گرفت.

وی تعداد راهداران حاضر در عملیات را ۱۱۵ نفر عنوان کرد و افزود: ۱۲۵ دستگاه سنگین، نیمه‌سنگین و سبک طی شبانه روز گذشته در راه‌های شاهرود و میامی به کار گرفته شده است.