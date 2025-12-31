قربان پور: مجموع بارش ها در آذربایجان غربی به ۱۲۰ میلیمتر رسید

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجموع میزان بارش سال زارعی سطح استان آذربایجان‌غربی تا به امروز ۱۲۰ میلی متر است، اظهار کرد: این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه پارسال ۸۱.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

وی در خصوص آخرین وضعیت آب و هوایی استان نیز اظهار کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی استان افزود: از روز پنجشنبه با ورود سامانه بارشی جدید بارش برف و باران، وزش باد گاهی شدید را در استان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا اواخر روز جمعه تداوم خواهد داشت، اظهار کرد: بارش برف و باران، مه گرفتگی، وقوع بهمن در ارتفاعات در نوار جنوب غربی استان از مناطق تحت اثر فعالیت سامانه بارشی است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی، لغزندگی، آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کولاک برف در جاده‌های مواصلاتی، کاهش دید، یخ زدگی و احتمال وقوع بهمن را از اثرات فعالیت این سامانه بارشی عنوان کرد.

وی بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، مدیریت در مصرف و توزیع حامل‌های انرژی، خودداری از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی، اجتناب از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های کوهنوردی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و توجه به توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی تاکید کرد.

قربان پور با بیان اینکه شهر تکاب با دمای منفی ۲۲ درجه سانتی‌گراد، سردترین شهر کشور و آذربایجان غربی در شب گذشته بود، گفت: تکاب با ۲۲ درجه منفی صفر همراه با ورود جریانات سرد شمالی از شب گذشته، زمینه‌ساز سرمای بی‌سابقه در تکاب شد.