انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف و وقوع یخبندان همزمان با صبح سه شنبه در محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به سامانه بارشی نیروهای راهداری به صورت آماده باش درآمدند.
وی راهداران را فرشتگان زمستانی شرق سمنان در دل برف خواند و ادامه داد: راهداران با حضور به موقع در محورهای مواصلاتی، عملیات برف روبی و نمک پاشی را آغاز کردند.
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تاکید بر اینکه هماکنون گروههای راهدار در حال فعالیت مستمر هستند، ابراز داشت: نیروهای راهداری با استفاده از ماشینآلات و تجهیزات تخصصی، مسیرهای اصلی و فرعی را پاکسازی میکنند.
عمیدی حضور شبانه روزی نیروها را جلوهای از مسئولیت پذیری و فداکاری آنان در شرایط سخت زمستانی دانست و تصریح کرد: تأمین ایمنی تردد خودروها و جلوگیری از یخزدگی جادهها در حال انجام است.
وی افزود: از رانندگان درخواست داریم تا ضمن رعایت سرعت مطمئنه و همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیر چرخ همکاری لازم را با نیروهای راهدار داشته باشند.
