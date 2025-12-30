  1. استانها
  2. سمنان
۹ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۴۴

انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان

انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان

شاهرود- مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان از انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: تامین ایمنی تردد خودروها از رویکرد این اقدام است.

امیر عمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بارش برف و وقوع یخبندان همزمان با صبح سه شنبه در محورهای مواصلاتی شرق استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: با توجه به سامانه بارشی نیروهای راهداری به صورت آماده باش درآمدند.

وی راهداران را فرشتگان زمستانی شرق سمنان در دل برف خواند و ادامه داد: راهداران با حضور به موقع در محورهای مواصلاتی، عملیات برف روبی و نمک پاشی را آغاز کردند.

مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون گروه‌های راهدار در حال فعالیت مستمر هستند، ابراز داشت: نیروهای راهداری با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات تخصصی، مسیرهای اصلی و فرعی را پاکسازی می‌کنند.

عمیدی حضور شبانه روزی نیروها را جلوه‌ای از مسئولیت پذیری و فداکاری آنان در شرایط سخت زمستانی دانست و تصریح کرد: تأمین ایمنی تردد خودروها و جلوگیری از یخ‌زدگی جاده‌ها در حال انجام است.

وی افزود: از رانندگان درخواست داریم تا ضمن رعایت سرعت مطمئنه و همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیر چرخ همکاری لازم را با نیروهای راهدار داشته باشند.

کد خبر 6707943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها