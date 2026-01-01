  1. استانها
۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲:۵۳

پنجره مهر؛

برف‌روبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی

ارومیه- با وجود بارش برف و کولاک برف روبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی توسط راهداران در حال انجام است.

