https://mehrnews.com/x3b3Gd ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲:۵۳ کد خبر 6709972 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ دی ۱۴۰۴، ۲:۵۳ پنجره مهر؛ برفروبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی ارومیه- با وجود بارش برف و کولاک برف روبی شبانه در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی توسط راهداران در حال انجام است. دریافت 42 MB کد خبر 6709972 کپی شد برچسبها برفروبی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برف و کولاک
