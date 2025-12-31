۱۶ زخمی در اثر برخورد اتوبوس به ساختمانی در استکهلم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، مقامات محلی روز چهارشنبه اعلام کردند که در پی برخورد یک اتوبوس به نمای یک ساختمان در لیلجهولمن، منطقه‌ای در جنوب استکهلم، در سوئد در مجموع ۱۶ نفر زخمی شدند.

پلیس منطقه استکهلم اعلام کرد که هفت نفر به بیمارستان منتقل شدند که دو نفر از آنها به شدت مجروح شدند، در حالی که ۹ نفر دیگر به یک کلینیک مراقبت‌های فوری در همان نزدیکی مراجعه کردند. به گفته مقام مسئول، یکی از مجروحان با بالگرد آمبولانس به بیمارستان منتقل شد.

پلیس اعلام کرد که در زمان تصادف در مجموع ۱۷ نفر سوار اتوبوس بودند. پلیس افزود که هیچ مورد زخمی در بین افراد خارج از اتوبوس گزارش نشده است.

این حادثه در نزدیکی ایستگاه تراموا به پلیس گزارش شد. خدمات اورژانس، از جمله آمبولانس‌ها، تیم نجات و چندین واحد پلیس، به محل اعزام شدند.

پلیس اعلام کرد که اتوبوس توقیف شده و برای معاینه فنی از محل خارج خواهد شد.

مقامات همچنین فیلم‌هایی از دوربین مداربسته داخل اتوبوس و قطاری در محل حادثه جمع‌آوری کرده‌اند که بخش‌هایی از حادثه را ضبط کرده است.

شرکت حمل و نقل عمومی استکهلم اعلام کرد که تحقیقات خود را انجام خواهد داد. اتوبوس مورد نظر در مسیر ۱۴۷ در حال حرکت بوده و ایستگاه آخر آن لیلجهولمن بوده است.

شرکت حمل و نقل عمومی استکهلم اعلام کرد که این اتوبوس نو بوده و عصر دوشنبه تحت بررسی ایمنی روزانه قرار گرفته بوده است، اما بلافاصله نتوانست تأیید کند که آخرین بار چه زمانی به طور رسمی بازرسی شده است.

خدمات تراموا و اتوبوس از طریق لیلجهولمن به طور موقت در هر دو جهت متوقف شد، در حالی که برخی از اختلالات ترافیکی در نزدیکی محل تصادف همچنان ادامه دارد.