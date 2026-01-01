حجت الاسلام آقامیری رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان رسیدن خط ۲ مترو تهران به پایانه شرق اظهار داشت: امروز بازدیدی در این راستا انجام گرفت و پیشرفت خوبی حاصل شده است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه خطوط مترو گفت: شبکه مترو به پایانه شرق وصل می‌شود که اتفاق بسیار خوبی است و اتصال ایستگاه مترو به خط اکسپرس نیز پیش بینی شده است.

این عضو شورای شهر تهران بیان داشت: زمان بهره برداری بستگی به موضوعات مالی و اعتباری همچنین مسأله معارضین در مسیر دارد که طراحی‌های خوبی صورت گرفته است و پیش بینی می‌کنیم تابستان سال آینده خط ۲ مترو تهران به پایانه شرق برسد و افتتاحیه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تکمیل شبکه ریلی در این محدوده راهکاری برای کاهش ترافیک و بهبود دسترسی شهروندان است و پروژه توسعه شرقی خط ۲ مترو نه تنها به تکمیل شبکه حمل‌ونقل ریلی تهران کمک خواهد کرد، بلکه موجب اتصال شرق تهران به شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری خواهد شد.